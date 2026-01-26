Популярное
Артур Томилко
Деньги

Банки попросили убрать из второго пакета мер по борьбе с мошенничеством право ЦБ устанавливать срок действия карт

Мера может привести к полной блокировке карт Visa и Mastercard и росту расходов банков, говорят опрошенные «Ъ» эксперты.

  • Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Думу отзыв на законопроект, включающий второй пакет мер по борьбе с мошенничеством. С документом ознакомился «Ъ».
  • Законопроект среди прочего предоставляет совету директоров ЦБ право определять срок действия банковских карт. Участники рынка называют меру «прямым вмешательством» в гражданско-правовые отношения банка с клиентом, поскольку срок действия платёжных карт устанавливается договором.
  • Банки также указывают, что это нарушает «порядок ведения предпринимательской деятельности», поскольку сроки действия платёжных карт, возможность их выпуска и перевыпуска зависят в том числе от ряда экономических факторов — например, наличия необходимого количества заготовок карт и чипов у производителей и их стоимости.
  • В ЦБ заявили, что в ближайшем будущем ограничения вводить не планируют. При этом регулятор отметил, что практика по автоматическому продлению сроков действия карт вынужденно вводилась во время пандемии коронавируса, но сейчас потребности в ней нет
  • Кроме того, чем дольше человек пользуется картой, тем выше вероятность, что мошенники могут завладеть её реквизитами, указали в ЦБ.
  • По данным крупных банков-эквайеров, на платежи картами международных платёжных систем (Visa и Mastercard) приходится около 20% объёма транзакций. В 2024-м ЦБ оценивал их долю в 34,6%.
  • Опрошенные «Ъ» эксперты говорят, что банкам выгоднее, когда их клиенты платят картами Visa и Mastercard — комиссия в этом случае выше. Потенциальное ограничение срока действия карт приведёт к снижению комиссионной выручки и дополнительным затратам, связанным с заменой Visa и Mastercard на «Мир».

#новости #банки

13 комментариев