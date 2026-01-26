Сотрудники резидентов «Сколково» смогут пользоваться льготной ИТ-ипотекой только до ноября 2027 года — «Ъ»

Бизнес не сможет одновременно пользоваться льготами от резидентства в инновационных научно-технологических центрах и участия в реестре аккредитованных Минцифры компаний.Речь идёт о вступающих в силу налоговых изменениях, принятых в конце 2025 года, пишет «Ъ» со ссылкой на двух участников ИТ-рынка. В Минцифры сообщили, что введённое ограничение на совмещение льгот «укладывается в основные правила налогового законодательства».ИТ-компании, которые выбрали статус резидента «Сколково», перестанут соответствовать условиям программы ведомства с мая 2027 года. После ноября 2027-го их сотрудников с льготной ИТ-ипотекой по ставке до 6% переведут на коммерческие ставки.Налогоплательщики могут отказаться от использования льготы или приостановить её на один или несколько налоговых периодов. В министерстве добавили, что прорабатывают с заинтересованными ведомствами возможность сохранения льготных условий по ИТ-ипотеке для сотрудников резидентов «Сколково».Компании со статусом резидента освобождены от налога на прибыль и НДС на десять лет, имеют право на пониженные страховые взносы и возмещение таможенных пошлин. Льготы для акредитованных ИТ-компаний от Минцифры включают в том числе налоговые преференции, ИТ-ипотеку, отсрочку от призыва на срочную службу.Руководитель налоговой практики ЮК ЭБР Игорь Грибков в беседе с «Ъ» отметил, что налоговые поправки поставили ИТ-компании перед выбором, какие льготы им использовать в дальнейшем.Таня БоброваДеньги28.11.2025Путин подписал закон о повышении НДС до 22% и поэтапном снижении порога выручки для компаний на «упрощёнке» Изменения вступят в силу в 2026 году.#новости