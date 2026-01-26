Золото впервые дорожало до $5100 за унцию, стоимость серебра превышала $110

На фоне роста геополитической напряжённости растёт и спрос на «безопасные» активы, пишет Reuters.Динамика стоимости золота и серебра. Источник: Bloomberg26 января 2026 года цена на золото впервые преодолела отметку в $5000 за унцию и поднималась на 2,5% — до $5111, обратило внимание Bloomberg. На 15:59 мск цена фьючерса на золото составляет $5082, следует из данных товарной биржи Comex. Стоимость серебра превышала $110 за унцию.26 января 2026 года максимумы обновили и цены на платину — апрельские фьючерсы на пике стоили $2925 за унцию, пишет «РБК Инвестиции». Мартовские фьючерсы на палладий на пике дорожали до $2180 за унцию.Поддержку рынку драгметаллов оказало ослабление доллара США, отмечает «РБК Инвестиции». Курс доллара упал почти на 2% за шесть торговых сессий, указывает Bloomberg.Агентство отмечает, что стоимость золота выросла примерно на 18% с начала 2026 года. Опрошенные им аналитики говорят, что золото — это «защита от неожиданных вспышек инфляции, непредвиденных спадов на рынках и обострений геополитических рисков».#новости