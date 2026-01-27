«Ъ»: Минфин предложил легализовать онлайн-казино — для этого создадут единого оператора, который будет отчислять в бюджет не менее 30% выручки

По оценкам министерства, инициатива позволит увеличить доходы бюджета на 100 млрд рублей в год. Фото Global Look PressГлава Минфина Антон Силуанов предложил Владимиру Путину рассмотреть легализацию онлайн-казино при соблюдении ряда условий, пишет «Ъ» со ссылкой на источники.В частности, министр предлагает учредить «специального оператора», а также Единый центр учёта переводов ставок по аналогии с букмекерами. Деятельность онлайн-казино планируют обложить налогом в размере не менее 30% от выручки.Администрированием налога будет заниматься «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ). По оценке Минфина, доходы федерального бюджета от деятельности онлайн-казино составят около 100 млрд рублей в год.Зарегистрироваться на таких площадках смогут только пользователи старше 21 года, настаивают в министерстве. Кроме того, оператора онлайн-казино и ЕРАИ собираются наделить полномочиями по профилактике игровой зависимости.Опрошенные газетой эксперты называют появление в России легальных онлайн-казино «позитивным фактором», который позволит обелить рынок. Объём депозитов нелегальных сервисов они оценивают в $2 млрд в месяц, из них около $600 млн можно было бы «на развитие национального, детско-юношеского и массового спорта в России».Однако инициатива несёт и социальные риски, связанные с распространением игровой зависимости, отмечают некоторые собеседники. Среди дополнительных мер они предлагают риск-профили игроков, лимиты на суммы ставок и продолжительность пребывания на сайте.#новости