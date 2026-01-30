SpaceX задумалась о слиянии с другими компаниями Илона Маска перед предстоящим IPO — СМИ

Но пока это только планы. Источник: Business InsiderКомпания ведёт переговоры о слиянии с xAI, пишет Reuters со ссылкой на источники и документы. Если оно состоится, то под «одной крышей» окажутся космические ракеты, спутники Starlink, соцсеть X и чат-бот Grok.Кроме того, SpaceX рассматривает возможность слияния с Tesla, сообщает Bloomberg. Идею этого объединения продвигают инвесторы автопроизводителя.Сроки сделок и их стоимость неизвестны. Окончательное решение ещё не принято, детали переговоров могут измениться. Если SpaceX и xAI сольются, акции второй обменяют на бумаги первой.Потенциально сделка между SpaceX и xAI может послужить началом для «грандиозного замысла» Маска — размещения дата-центров на орбите Земли. Если SpaceX реализует проект, ИИ сможет получить дополнительные вычислительные мощности. А обеспечивать работу центров обработки данных поможет входящее в Tesla подразделение, занимающееся солнечной энергетикой.SpaceX планирует провести IPO летом 2026 года. Если это произойдёт, капитализация компании составит больше $1 трлн, считает Reuters. Полина ЛааксоИнвестиции22 янвУспеть к июлю 2026 года: почему Илон Маск хочет побыстрее вывести SpaceX на биржу Рассказало WSJ.#новости #spacex #xai #tesla