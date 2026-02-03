В App Store появилось приложение с функциями «Т-Банка» — как сервис управления автомойкой

Банковские функции активируются по запросу.Скриншот vc.ruНа приложение под названием GlossFlow в App Store обратили внимание в том числе Rozetked и «Код Дурова». Ссылку на него же редактору vc.ru дали в чате поддержки «Т-Банка» в ответ на просьбу скачать новое приложение.Оно замаскировано под сервис для управления автомойкой. Чтобы появились банковские функции, нужно вернуться в чат и открыть вторую индивидуальную ссылку, которую отправил помощник. Затем ввести номер телефона для активации. У редактора vc.ru также попросили пройти верификацию по лицу.Вторую ссылку можно попросить в старом приложении или через веб-версию банка, уточняет «Код Дурова». Сам «Т-Банк» выход новой версии банковского приложения публично не анонсировал.Интерфейс приложения при скачивании GlossFlow. Скриншот vc.ruС февраля 2023 года «Т-Банк» находится под санкциями ЕС, а с июля — ещё и под санкциями США. В марте того же 2023 года приложения компании пропали из App Store. После этого банк выпускает замаскированные iOS-приложения. В последний раз — в ноябре 2026 года. Сейчас оно недоступно.#новости #тбанк