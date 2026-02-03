Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Путешествия
Что почитать
Крипто
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Деньги

В App Store появилось приложение с функциями «Т-Банка» — как сервис управления автомойкой

Банковские функции активируются по запросу.

Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • На приложение под названием GlossFlow в App Store обратили внимание в том числе Rozetked и «Код Дурова». Ссылку на него же редактору vc.ru дали в чате поддержки «Т-Банка» в ответ на просьбу скачать новое приложение.
  • Оно замаскировано под сервис для управления автомойкой. Чтобы появились банковские функции, нужно вернуться в чат и открыть вторую индивидуальную ссылку, которую отправил помощник. Затем ввести номер телефона для активации. У редактора vc.ru также попросили пройти верификацию по лицу.
  • Вторую ссылку можно попросить в старом приложении или через веб-версию банка, уточняет «Код Дурова». Сам «Т-Банк» выход новой версии банковского приложения публично не анонсировал.
Интерфейс приложения при скачивании GlossFlow. Скриншот vc.ru
Интерфейс приложения при скачивании GlossFlow. Скриншот vc.ru
  • С февраля 2023 года «Т-Банк» находится под санкциями ЕС, а с июля — ещё и под санкциями США. В марте того же 2023 года приложения компании пропали из App Store. После этого банк выпускает замаскированные iOS-приложения. В последний раз — в ноябре 2026 года. Сейчас оно недоступно.

#новости #тбанк

8
55 комментариев