Российское подразделение «Ситибанк» с 16 февраля 2026 года прекратит проводить платежи в долларах

А с 4 февраля — в евро, фунтах стерлингов и других валютах. Источник: BloombergИзменения связаны с тем, что банк-корреспондент прекратил предоставлять услуги «Ситибанку», сообщил он.Кроме того, с 4 февраля 2026-го банк прекратит по этой же причине переводы в евро, британских фунтах стерлингов, швейцарских франках, японских иенах, австралийских долларах, канадских долларах, норвежских кронах, южноафриканских рэндах.Новых клиентов банк не принимает, перевести деньги можно только с одновременным прекращением банковского обслуживания.Citigroup открыла представительство в Москве в 1992 году, уже через год получив лицензию на банковскую деятельность. В 2021 году объявила о решении выйти из розничного бизнеса в России.С 2022 года группа постепенно сворачивала операции в стране: продала потребительские кредиты «Уралсибу», ограничила переводы с дебетовых карт и оплату услуг, убрала банкоматы, прекратила обслуживание дебетовых карт и операций через Систему быстрых платежей. Но продать весь российский бизнес без разрешения президента не могла. Он выдал его в ноябре 2025-го — покупателем станет «Ренессанс Капитал».В сентябре 2024 года Citigroup предупредила, что закроет последнее розничное отделение в России и отключит интернет-банк и мобильное приложение.#новости #ситибанк