ЦБ объяснил всплеск инфляции в начале 2026 года решением бизнеса не повышать цены заранее перед увеличением НДС

Регулятор также пообещал сохранять жёсткую денежно-кредитную политику «продолжительное время», чтобы сдержать спрос на фоне роста инфляционных ожиданий. Фото РБК Повышение НДС до 22% с 1 января 2026 года повлияло на цены не так, как это произошло в 2019-м, когда ставку налога увеличили с 18% до 20%, говорится в бюллетене ЦБ «О чём говорят тренды».Тогда бизнес заранее переложил новый НДС в цены и инфляционный эффект растянулся на более длительный срок. Но в декабре 2025 года производители и компании из сферы торговли, напротив, придерживали цены, чтобы уменьшить складские запасы до повышения налога. В результате рост цен в конце 2025-го оказался «рекордно низким», а в начале 2026-го произошло «резкое повышение». С 1 по 26 января цены выросли в среднем на 1,91% — почти вдвое сильнее, чем в начале 2019 года. Теперь ЦБ опасается возможного роста инфляционных ожиданий населения, который вызовет всплеск спроса из-за желания «успеть до повышения цен». «Такие риски требуют поддержания жёстких денежно-кредитных условий и осторожных решений по ключевой ставке», — отмечает регулятор. После январского скачка цен уложиться в собственный прогноз по инфляции 4-5% на конец 2026 года, ЦБ сможет, если оставшуюся часть года темпы роста цен будут ниже 4%. Для этого потребуется сохранять жёсткую денежно-кредитную политику «продолжительное время», говорится в бюллетене. Как указывает «Ъ», выводы ЦБ предполагают поддержание ключевой ставки «заметно выше» инфляции. Это позволит банкам предлагать высокие ставки по депозитам, чтобы стимулировать людей сберегать деньги.В декабре 2025 года, после принятия закона об увеличении НДС до 22%, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в условиях жёсткой денежно-кредитной политики повышение налога окажется для россиян незаметным. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина также допускала «краткосрочную реакцию цен на увеличение НДС».При этом некоторые аналитики предупреждали, что нынешнее повышение налога отразится на ценах сильнее, чем в 2019 году. Тогда были другие экономические условия: ключевая ставка составляла 7,5%, а инфляция — 4,3%.