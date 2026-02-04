Популярное
Артур Томилко
Деньги

ЦБ объяснил всплеск инфляции в начале 2026 года решением бизнеса не повышать цены заранее перед увеличением НДС

Регулятор также пообещал сохранять жёсткую денежно-кредитную политику «продолжительное время», чтобы сдержать спрос на фоне роста инфляционных ожиданий.

Фото РБК 
  • Повышение НДС до 22% с 1 января 2026 года повлияло на цены не так, как это произошло в 2019-м, когда ставку налога увеличили с 18% до 20%, говорится в бюллетене ЦБ «О чём говорят тренды».

  • Тогда бизнес заранее переложил новый НДС в цены и инфляционный эффект растянулся на более длительный срок. Но в декабре 2025 года производители и компании из сферы торговли, напротив, придерживали цены, чтобы уменьшить складские запасы до повышения налога.

  • В результате рост цен в конце 2025-го оказался «рекордно низким», а в начале 2026-го произошло «резкое повышение». С 1 по 26 января цены выросли в среднем на 1,91% — почти вдвое сильнее, чем в начале 2019 года.

  • Теперь ЦБ опасается возможного роста инфляционных ожиданий населения, который вызовет всплеск спроса из-за желания «успеть до повышения цен». «Такие риски требуют поддержания жёстких денежно-кредитных условий и осторожных решений по ключевой ставке», — отмечает регулятор.

  • После январского скачка цен уложиться в собственный прогноз по инфляции 4-5% на конец 2026 года, ЦБ сможет, если оставшуюся часть года темпы роста цен будут ниже 4%. Для этого потребуется сохранять жёсткую денежно-кредитную политику «продолжительное время», говорится в бюллетене.

  • Как указывает «Ъ», выводы ЦБ предполагают поддержание ключевой ставки «заметно выше» инфляции. Это позволит банкам предлагать высокие ставки по депозитам, чтобы стимулировать людей сберегать деньги.

  • В декабре 2025 года, после принятия закона об увеличении НДС до 22%, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в условиях жёсткой денежно-кредитной политики повышение налога окажется для россиян незаметным. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина также допускала «краткосрочную реакцию цен на увеличение НДС».
  • При этом некоторые аналитики предупреждали, что нынешнее повышение налога отразится на ценах сильнее, чем в 2019 году. Тогда были другие экономические условия: ключевая ставка составляла 7,5%, а инфляция — 4,3%.

#новости #цб #инфляция #ндс

80 комментариев