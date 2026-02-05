Популярное
Артур Томилко
Деньги

«Напоминает купюры из “Монополии”»: финтех-платформа А7 предлагает физлицам и компаниям услугу вывода денег из России с помощью векселей, которые можно обналичить в других странах — FT

Пока таким способом можно получить дирхамы в Дубае и доллары в Стамбуле либо рассчитаться с контрагентами в Китае.

Векселя A7. Источник: FT 
Векселя A7. Источник: FT 
  • Российская компания A7, которая была создана осенью 2024 года при участии «Промсвязьбанка» для запуска альтернативной системы трансграничных платежей, стала одним из ключевых посредников для обхода санкций и перевода денег за рубеж, пишет FT.
  • Платформа предлагает клиентам физические векселя (расписки), которые «имитируют» российские банкноты с силуэтами российских городов. По словам газеты, они рекламируются в Telegram в том числе как услуга для российских туристов, а их номинал в неуказанной валюте может достигать 100 тысяч.
  • Пока обменять векселя можно только на дирхамы в Дубае или на доллары в Турции. Для этого по приезде в страну нужно стереть с расписки непрозрачный слой (как на скретч-карте), за которым скрыт QR-код — его необходимо переслать Telegram-боту. После этого «теоретически» наличные должен доставить курьер, объясняет FT.
  • Вексель также можно обменять на рублёвый стейблкоин A7A5. Эксперты компании Elliptic, специализирующейся на анализе блокчейнов, насчитали 2300 таких операций на общую сумму $8,6 млн.
  • Кроме того, A7 предлагает специальные векселя для бизнеса, которыми можно рассчитываться с контрагентами в Китае за поставки товаров. Компания берёт на себя перевод денег, а транзакции проходят без использования международной платёжной системы Swift. Расчёты при этом могут занимать не больше четырёх часов, утверждает A7.
  • За первую половину 2025 года объём транзакций через A7 превысил 7,5 трлн рублей, говорили в «Промсвязьбанке». К концу года доля компании на рынке внешнеторговых операций, по её собственным оценкам, достигла 19%, указывает FT.
  • С июля 2025 года А7 находится в санкционном списке ЕС. В августе того же года санкции против неё ввели США.

#новости

