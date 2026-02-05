«Напоминает купюры из “Монополии”»: финтех-платформа А7 предлагает физлицам и компаниям услугу вывода денег из России с помощью векселей, которые можно обналичить в других странах — FT

Пока таким способом можно получить дирхамы в Дубае и доллары в Стамбуле либо рассчитаться с контрагентами в Китае. Векселя A7. Источник: FT Российская компания A7, которая была создана осенью 2024 года при участии «Промсвязьбанка» для запуска альтернативной системы трансграничных платежей, стала одним из ключевых посредников для обхода санкций и перевода денег за рубеж, пишет FT.Платформа предлагает клиентам физические векселя (расписки), которые «имитируют» российские банкноты с силуэтами российских городов. По словам газеты, они рекламируются в Telegram в том числе как услуга для российских туристов, а их номинал в неуказанной валюте может достигать 100 тысяч.Пока обменять векселя можно только на дирхамы в Дубае или на доллары в Турции. Для этого по приезде в страну нужно стереть с расписки непрозрачный слой (как на скретч-карте), за которым скрыт QR-код — его необходимо переслать Telegram-боту. После этого «теоретически» наличные должен доставить курьер, объясняет FT.Вексель также можно обменять на рублёвый стейблкоин A7A5. Эксперты компании Elliptic, специализирующейся на анализе блокчейнов, насчитали 2300 таких операций на общую сумму $8,6 млн.Кроме того, A7 предлагает специальные векселя для бизнеса, которыми можно рассчитываться с контрагентами в Китае за поставки товаров. Компания берёт на себя перевод денег, а транзакции проходят без использования международной платёжной системы Swift. Расчёты при этом могут занимать не больше четырёх часов, утверждает A7.За первую половину 2025 года объём транзакций через A7 превысил 7,5 трлн рублей, говорили в «Промсвязьбанке». К концу года доля компании на рынке внешнеторговых операций, по её собственным оценкам, достигла 19%, указывает FT.С июля 2025 года А7 находится в санкционном списке ЕС. В августе того же года санкции против неё ввели США.#новости