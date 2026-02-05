Популярное
Евгения Евсеева
Деньги

Сбой у «Т-Банка»: пользователи жалуются, что не могут войти в личный кабинет

А также на проблемы с приложением и сайтом.

  • На 12:54 мск количество жалоб на проблемы с приложением — 13 594 за последний час, следует из данных Downdetector. За сутки — 13 700.
  • Пользователи жалуются на сбой мобильного приложения (57%), личного кабинета (14%), сервиса (14%) и сайта (10%).
  • Больше всего обращений поступило из Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа, Московской и Самарской областей и Москвы.
  • Редакция vc.ru направила запрос в «Т-Банк», но на момент публикации заметки не получила комментарий.

