Отель Grand Emperor в Макао демонтировал золотые слитки из плитки на полу вестибюля, чтобы продать их на фоне рекордных котировок драгметалла

Слитки были вмонтированы в плитку, выложенную на полу вестибюля Grand Emperor, пишет Guardian. Их суммарный объём составил 79 кг.

Руководство холдинга Emperor Entertainment Hotel заявило, что золотые слитки создавали атмосферу «роскоши», но «с учётом текущих рыночных условий» появилось выгодное окно для их продажи.

В компании также отметили, что с октября 2025 года в отеле перестало работать казино. На его месте планируют организовать «другие развлекательные пространства», а использование драгметалла в качестве элемента интерьера больше не вписывается в концепцию.