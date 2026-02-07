Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
AI
Маркетинг
Сервисы
Личный опыт
Деньги
Право
Инвестиции
Путешествия
Крипто
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Деньги

Отель Grand Emperor в Макао демонтировал золотые слитки из плитки на полу вестибюля, чтобы продать их на фоне рекордных котировок драгметалла

Заведению удалось выручить почти $13 млн.

Источник: Guardian
Источник: Guardian
  • Слитки были вмонтированы в плитку, выложенную на полу вестибюля Grand Emperor, пишет Guardian. Их суммарный объём составил 79 кг.

  • Руководство холдинга Emperor Entertainment Hotel заявило, что золотые слитки создавали атмосферу «роскоши», но «с учётом текущих рыночных условий» появилось выгодное окно для их продажи.

  • В компании также отметили, что с октября 2025 года в отеле перестало работать казино. На его месте планируют организовать «другие развлекательные пространства», а использование драгметалла в качестве элемента интерьера больше не вписывается в концепцию.

  • Макао — единственный административный район Китая, где разрешены казино. В 2025 году он занимал первое место в мире по доходам от азартных игр. Однако многие отели стали отказываться от игорного бизнеса под давлением властей страны, которые требуют снизить зависимость от казино и диверсифицировать экономику региона, отмечает Guardian.

Артур Томилко
Инвестиции
Геополитика, ФРС и спекулянты: что происходит на рынке драгоценных металлов

После рекордного ралли цены на золото, серебро и платину начали падать.

Фото ТАСС

#новости

4
3
1
9 комментариев