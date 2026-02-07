Отель Grand Emperor в Макао демонтировал золотые слитки из плитки на полу вестибюля, чтобы продать их на фоне рекордных котировок драгметалла

Заведению удалось выручить почти $13 млн.Источник: GuardianСлитки были вмонтированы в плитку, выложенную на полу вестибюля Grand Emperor, пишет Guardian. Их суммарный объём составил 79 кг.Руководство холдинга Emperor Entertainment Hotel заявило, что золотые слитки создавали атмосферу «роскоши», но «с учётом текущих рыночных условий» появилось выгодное окно для их продажи.В компании также отметили, что с октября 2025 года в отеле перестало работать казино. На его месте планируют организовать «другие развлекательные пространства», а использование драгметалла в качестве элемента интерьера больше не вписывается в концепцию. Макао — единственный административный район Китая, где разрешены казино. В 2025 году он занимал первое место в мире по доходам от азартных игр. Однако многие отели стали отказываться от игорного бизнеса под давлением властей страны, которые требуют снизить зависимость от казино и диверсифицировать экономику региона, отмечает Guardian. Артур ТомилкоИнвестиции2 феврГеополитика, ФРС и спекулянты: что происходит на рынке драгоценных металлов После рекордного ралли цены на золото, серебро и платину начали падать.#новости