ЦБ подтвердил создание единого реестра банковских карт — он нужен в рамках второго пакета мер по защите от мошенников

Среди прочего документ предлагает ограничить количество карт, оформленных на человека.О том, что Банк России в течение года подготовит единую базу с информацией о банковских картах каждого россиянина, 9 февраля 2026 года рассказал в Госдуме замглавы Минцифры Иван Лебедев.В ЦБ подтвердили РБК, что прорабатывают создание единого реестра, сроки его запуска и необходимые изменения законодательства в рамках проекта «Антифрод 2.0». Реестр нужен для учёта общего количества карт на одного человека, открытых в разных банках, уточнил регулятор.Правительство внесло в Госдуму второй пакет мер по защите от мошенников в декабре 2025 года. Среди прочего документ предлагает ограничить суммарное количество банковских карт до 20 штук на человека. Комитет Госдумы по информполитике поддержал законопроект — документ планируют рассмотреть в первом чтении 10 февраля 2026 года, пишет РБК.#новости #банки