Alphabet провела крупнейшее в своей истории размещение облигаций в США и привлекла $20 млрд, чтобы профинансировать «беспрецедентные» расходы на ИИ

В 2026 компания планирует потратить в общей сложности $185 млрд — вдвое больше, чем в 2025-м.Источник: BloombergМатеринская компания Google занимает деньги «по всему миру», чтобы профинансировать «беспрецедентные» планы в области искусственного интеллекта, пишет Bloomberg.9 февраля 2026 года Alphabet уже привлекла $20 млрд в рамках крупнейшего в своей истории выпуска долларовых облигаций в США — на $5 млрд больше, чем ожидалось изначально. Компания также планирует впервые разместить облигации в Великобритании и Швейцарии.Сроки погашения облигаций — от 2029 года до 2066-го, ставки — от 3,7% до 5,75% годовых.Кроме того, Alphabet собирается выпустить редкие столетние облигации — это будет первый подобный случай для технологических компаний со времён «интернет-бума» конца 1990-х годов, отмечает Bloomberg.Alphabet, Amazon, Meta* и Microsoft в 2026 году суммарно потратят около $650 млрд на «гонку» в сфере ИИ. Эти деньги направят на строительство новых дата-центров и необходимое для их работы оборудование, включая чипы.*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #alphabet