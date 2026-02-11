«Масик, есть темка, доход от 1000% в день»: ЦБ выпустит мультсериал о финансовой грамотности

В первой серии кабан-мошенник выманил деньги у хомяка. Источник: ЦБ Регулятор начнёт выпускать мультфильм «Изи деньги», пишет «Газета.ru», в распоряжении которой оказался ролик. Первая серия выйдет 12 февраля 2026 года.Согласно сюжету, главный герой, хомяк Хома, поверил сообщению утки — «прекрасной незнакомки из интернета» — что «можно на изи поднять» деньги, «доход составит 1000% в день». В итоге все сбережения он переводит мошеннику-кабану.Другой же герой мультсериала, бобёр Боба, кладёт всю свою зарплату на накопительный счёт, получает проценты и едет в отпуск.Это не первый образовательный проект от ЦБ. Например, в 2017 году регулятор запустил ориентированный на массовую аудиторию сайт «Финансовая культура». В январе 2023-го ЦБ представил игру для детей «Экономикум», в которой надо «управлять всепланетным центральным банком». В мае того же года — запустил сайт «Рублерост», имитирующий финансовую пирамиду, которая обещает «до 500% прибыли уже завтра».Ася КарповаСоцсети17.06.2025Официальный Telegram-канал ЦБ выложил генерацию нейросети Veo 3 — ролик-предупреждение о мошеннической схеме В главных ролях — пенсионерка и бегемот Алёшка.#новости #цб