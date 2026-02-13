Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
AI
Сервисы
Личный опыт
Деньги
Крипто
Право
Путешествия
Инвестиции
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Деньги

«Ozon Банк» установил первые банкоматы для выдачи дебетовых банковских карт

Его прототип компания показала в октябре 2025 года.

«Ozon Банк» установил первые банкоматы для выдачи дебетовых банковских карт
  • Первые три банкомата уже работают в Москве и Санкт-Петербурге, сообщила компания.
  • До конца первого квартала 2026 года «Ozon Банк» переоборудует все свои банкоматы в 43 городах и населённых пунктах России: добавит им внутренний модуль хранения, рассчитанный на несколько десятков пластиковых карт.
  • Пополнять банкоматы планируют на постоянной основе, отслеживая количество выданных карт.
  • Получить карты смогут клиенты «Ozon Банка», которые предварительно прошли идентификацию через Госуслуги или лично с представителем банка.
  • Собственные банкоматы Ozon начал устанавливать в июле 2025 года — так как части клиентов «нужен офлайн-контакт».
Евгения Евсеева
Деньги
«Ozon Банк» показал прототип банкомата, выдающего дебетовые карты

Пока его протестировали на сотрудниках.

#новости #ozon

9
5
2
2
1
73 комментария