«Ozon Банк» установил первые банкоматы для выдачи дебетовых банковских карт

Его прототип компания показала в октябре 2025 года. Первые три банкомата уже работают в Москве и Санкт-Петербурге, сообщила компания.До конца первого квартала 2026 года «Ozon Банк» переоборудует все свои банкоматы в 43 городах и населённых пунктах России: добавит им внутренний модуль хранения, рассчитанный на несколько десятков пластиковых карт.Пополнять банкоматы планируют на постоянной основе, отслеживая количество выданных карт. Получить карты смогут клиенты «Ozon Банка», которые предварительно прошли идентификацию через Госуслуги или лично с представителем банка.Собственные банкоматы Ozon начал устанавливать в июле 2025 года — так как части клиентов «нужен офлайн-контакт».Евгения ЕвсееваДеньги08.10.2025«Ozon Банк» показал прототип банкомата, выдающего дебетовые карты Пока его протестировали на сотрудниках.#новости #ozon