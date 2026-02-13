ЦБ снизил ключевую ставку с 16% до 15,5% годовых

ЦБ объяснил всплеск инфляции в начале 2026 года решением бизнеса не повышать цены заранее перед увеличением НДС

Регулятор также пообещал сохранять жёсткую денежно-кредитную политику «продолжительное время», чтобы сдержать спрос на фоне роста инфляционных ожиданий.