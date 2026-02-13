ЦБ снизил ключевую ставку с 16% до 15,5% годовых

Это шестое снижение подряд.Эльвира Набиуллина. Источник фото: ТАССЭкономика, по словам регулятора, «продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста». Рост цен в январе 2026 года «значимо» ускорился, но устойчивые показатели текущего роста при этом особо не изменились, а накопленный рост цен с ноября 2025-го по январь соответствовал ожиданиям ЦБ.Доля предприятий с дефицитом кадров достигла минимальных значений с середины 2023 года, но безработица по-прежнему находится на исторических минимумах, а рост зарплат всё ещё опережает рост производительности труда.Прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год изменили с 13-15% на 13,5-14,5%, а на 2027 год — с 7,5-8,5% на 8-9%. Следующее заседание состоится 20 марта 2026 года.Заметка дополняется.Источник фото: «Ведомости»24 из 30 опрошенных РБК аналитиков ожидали, что ЦБ оставит ставку неизменной. Так же полагали девять из 12 экспертов, с которыми беседовал Forbes.Среди причин — ускорение инфляции на фоне повышения налога на добавленную стоимость с 20 до 22%. Январскую инфляцию предварительно оценивают в «Финаме» в 2,04%. В январе 2019 года, когда НДС подняли с 18 до 20%, она составила 1,01%.В «ААА Управление капиталом» рассказали, что эффект от повышения налога и регулируемых тарифов «значительно превысил ожидаемый». При этом в ЦБ объяснили всплеск решением бизнеса не повышать цены заранее.Инфляционные ожидания бизнеса растут, темпы охлаждения рынка кредитования недостаточно быстрые. Цены на нефть сохраняются на низком уровне, что указывает на будущий «недобор» нефтегазовых доходов.Аналитики, которые допускали снижение до 15,5%, ссылались на «жёсткость» в макропруденциальной политике, «сдержанные» данные по деловой активности, признаки охлаждения на рынке труда, «почти полную» реализацию эффекта от повышения НДС и стабилизацию роста цен к концу января.Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже показатель, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой ставке, как правило, растут вклады и депозиты.В конце 2024 года ЦБ признавал, что ключевая ставка в 21% «достаточно высокая», но снижение считал опасным: оно бы обострило конкуренцию за ресурсы среди предприятий, увеличило издержки и привело к росту цен.В июле 2025 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила, что ставку снизят, «если не произойдёт ничего непредвиденного».Артур ТомилкоДеньги4 феврЦБ объяснил всплеск инфляции в начале 2026 года решением бизнеса не повышать цены заранее перед увеличением НДС Регулятор также пообещал сохранять жёсткую денежно-кредитную политику «продолжительное время», чтобы сдержать спрос на фоне роста инфляционных ожиданий. #новости #ключеваяставка #цб