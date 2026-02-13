Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
AI
Сервисы
Личный опыт
Деньги
Крипто
Право
Путешествия
Инвестиции
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Деньги

ЦБ снизил ключевую ставку с 16% до 15,5% годовых

Это шестое снижение подряд.

Эльвира Набиуллина. Источник фото: ТАСС
Эльвира Набиуллина. Источник фото: ТАСС
  • Экономика, по словам регулятора, «продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста». Рост цен в январе 2026 года «значимо» ускорился, но устойчивые показатели текущего роста при этом особо не изменились, а накопленный рост цен с ноября 2025-го по январь соответствовал ожиданиям ЦБ.
  • Доля предприятий с дефицитом кадров достигла минимальных значений с середины 2023 года, но безработица по-прежнему находится на исторических минимумах, а рост зарплат всё ещё опережает рост производительности труда.
  • Прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год изменили с 13-15% на 13,5-14,5%, а на 2027 год — с 7,5-8,5% на 8-9%. Следующее заседание состоится 20 марта 2026 года.

Заметка дополняется.

Источник фото: «Ведомости»
Источник фото: «Ведомости»
  • 24 из 30 опрошенных РБК аналитиков ожидали, что ЦБ оставит ставку неизменной. Так же полагали девять из 12 экспертов, с которыми беседовал Forbes.
  • Среди причин — ускорение инфляции на фоне повышения налога на добавленную стоимость с 20 до 22%. Январскую инфляцию предварительно оценивают в «Финаме» в 2,04%. В январе 2019 года, когда НДС подняли с 18 до 20%, она составила 1,01%.
  • В «ААА Управление капиталом» рассказали, что эффект от повышения налога и регулируемых тарифов «значительно превысил ожидаемый». При этом в ЦБ объяснили всплеск решением бизнеса не повышать цены заранее.
  • Инфляционные ожидания бизнеса растут, темпы охлаждения рынка кредитования недостаточно быстрые. Цены на нефть сохраняются на низком уровне, что указывает на будущий «недобор» нефтегазовых доходов.
  • Аналитики, которые допускали снижение до 15,5%, ссылались на «жёсткость» в макропруденциальной политике, «сдержанные» данные по деловой активности, признаки охлаждения на рынке труда, «почти полную» реализацию эффекта от повышения НДС и стабилизацию роста цен к концу января.
  • Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже показатель, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой ставке, как правило, растут вклады и депозиты.
  • В конце 2024 года ЦБ признавал, что ключевая ставка в 21% «достаточно высокая», но снижение считал опасным: оно бы обострило конкуренцию за ресурсы среди предприятий, увеличило издержки и привело к росту цен.
  • В июле 2025 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила, что ставку снизят, «если не произойдёт ничего непредвиденного».
Артур Томилко
Деньги
ЦБ объяснил всплеск инфляции в начале 2026 года решением бизнеса не повышать цены заранее перед увеличением НДС

Регулятор также пообещал сохранять жёсткую денежно-кредитную политику «продолжительное время», чтобы сдержать спрос на фоне роста инфляционных ожиданий.

Фото РБК 

#новости #ключеваяставка #цб

3
1
1
15 комментариев