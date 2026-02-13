Популярное
Евгения Евсеева
Деньги

Суд взыскал со «Сбера» 1,4 млрд рублей в пользу разработчика платёжного сервиса PayQR — тот жаловался на «сходное» обозначение сервиса

Система платежей от банка называется «Плати QR».

  • Это компенсация за нарушение исключительных прав на знаки обслуживания по иску ООО ФИТ, разработчика PayQR, пишут «Ведомости».
  • В августе 2024 года PayQR подал иск к «Сберу» на 2,9 млрд рублей, но не смог взыскать эти деньги. Теперь же компания выиграла апелляцию. Обязан ли «Сбер» отказаться от названия собственного сервиса — неизвестно.
  • ФИТ в 2014 году разработала сервис для бесконтактной оплаты PayQR, а в 2016 году зарегистрировала знак в Роспатенте. В этом же году с компанией вёл переговоры «Сбер» о совместном развитии рынка бесконтактных платежей, но в итоге отказался от сотрудничества. Сейчас у банка работает собственная система платежей по QR-коду — «Плати QR», к которой он подключает другие организации.
  • Для подтверждения «сходства» компания приводила несколько доказательств. Например, исследование «Левада-центра» показало, что от 32% до 44% респондентов путают названия. Также ФИТ ссылалась на заключение некого доктора филологических наук, который говорил, что фразы PayQR и «ПлатиQR» имеют один и тот же смысл и одинаково воспринимаются русскоязычными гражданами.

