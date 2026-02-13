Суд взыскал со «Сбера» 1,4 млрд рублей в пользу разработчика платёжного сервиса PayQR — тот жаловался на «сходное» обозначение сервиса

Система платежей от банка называется «Плати QR».Это компенсация за нарушение исключительных прав на знаки обслуживания по иску ООО ФИТ, разработчика PayQR, пишут «Ведомости».В августе 2024 года PayQR подал иск к «Сберу» на 2,9 млрд рублей, но не смог взыскать эти деньги. Теперь же компания выиграла апелляцию. Обязан ли «Сбер» отказаться от названия собственного сервиса — неизвестно.ФИТ в 2014 году разработала сервис для бесконтактной оплаты PayQR, а в 2016 году зарегистрировала знак в Роспатенте. В этом же году с компанией вёл переговоры «Сбер» о совместном развитии рынка бесконтактных платежей, но в итоге отказался от сотрудничества. Сейчас у банка работает собственная система платежей по QR-коду — «Плати QR», к которой он подключает другие организации.Для подтверждения «сходства» компания приводила несколько доказательств. Например, исследование «Левада-центра» показало, что от 32% до 44% респондентов путают названия. Также ФИТ ссылалась на заключение некого доктора филологических наук, который говорил, что фразы PayQR и «ПлатиQR» имеют один и тот же смысл и одинаково воспринимаются русскоязычными гражданами.#новости #сбер #payqr