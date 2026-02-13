Российское подразделение «Ситибанка» сменит название на «Ренкап банк»

«В связи с потенциальной продажей» банка «Ренессанс Капиталу».Внимание на сообщение АО КБ «Ситибанк» о будущем ребрендинге обратило Frank Media. Компания планирует сменить название на «Ренкап банк», а также адрес сайта и официальные данные после закрытия сделки. Она сообщит о дате после одобрения ЦБ.Президент России Владимир Путин разрешил «Ренессанс Капиталу» купить российское подразделение«Ситибанка» в ноябре 2025 года. Американская Citigroup оценила убытки от сделки в $1,1 млрд после уплаты налога.Citigroup открыла представительство в Москве в 1992 году, а через год получила лицензию для банковской деятельности. В 2021-м группа объявила о решении выйти из розничного бизнеса в России.В 2022-2025 годах она постепенно сворачивала операции: продала потребительские кредиты «Уралсибу», перестала поддерживать дебетовые карты, убрала банкоматы, закрыла отделения в России, отключила интернет-банк и мобильное приложение.#новости #ситибанк