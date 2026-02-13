Акции Pinterest упали на 20% на фоне квартального отчёта

Как отмечает Reuters, бумаги подешевели до уровня 2020 года.Источник: iidanc.org Акции компании падали более чем на 20% 13 февраля 2026 года, пишет CNBC. На 21:03 мск акции компании снижаются на 18,7% и торгуются по $15,06 за штуку.12 февраля 2026 года Pinterest отчиталась за четвёртый квартал 2025-го. Компания сообщила о $1,32 млрд выручки (+14% год к году), аналитики ожидали $1,33 млрд, писало CNBC. Квартальная чистая прибыль упала на 85% в годовом выражении — до $277 млн. Годом ранее показатель включал отложенную налоговую льготу. Количество ежемесячно активных пользователей выросло на 12% год к году — до рекордных 619 млн.Гендиректор Pinterest Билл Реди заявил, что в 2025 году на компанию повлияли тарифы и сокращение рекламных расходов со стороны крупных ритейлеров. При этом конкуренция за рекламные бюджеты обостряется, отмечает Reuters: OpenAI тестирует рекламу в ChatGPT, а Google — покупки в ИИ-поиске и Gemini.В январе 2026 года Pinterest объявила о реструктуризации, в рамках которой планирует перераспределить ресурсы в том числе в пользу развития ИИ-сервисов. План предполагает сокращение до 15% штата (780 человек), а также занимаемых офисных площадей. Затраты на реструктуризацию составят $35-45 млн.#новости #pinterest