Ася Карпова
Деньги

Власти Китая потребовали от местных ИИ-компаний и маркетплейсов пересмотреть «убыточную» ценовую политику

Борьба за долю на мировом рынке путём снижения цен не способствует росту их выручки, пишет Reuters.

Источник: Bloomberg
  • Государственное управление по регулированию рынка Китая потребовало от технологических платформ и ИИ-компаний, включая Alibaba, Douyin (китайский TikTok), Baidu, Tencent, Meituan и Taobao Flash Sale, прекратить «инволюционную» конкуренцию, пишет Bloomberg.

  • В китайском законодательстве так называется практика привлечения клиентов путём снижения цен, скидок и бесплатных функций. По мнению властей, она растрачивает ресурсы, не повышая производительность и часто снижая доходность, объясняет издание.

  • В сентябре 2025 года, после квартальных отчётов китайских корпораций, Reuters объясняло, что борьба онлайн-компаний за место на рынке розничной торговли путём снижения цен ещё больше уменьшит их прибыль в среднесрочной перспективе и усилит дефляционное давление.

  • На рынке нейросетей та же стратегия — чат-боты Qwen, Kimi, DeepSeek и другие полностью бесплатные, а стоимость некоторых моделей в API ниже конкурентов.

