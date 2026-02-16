Популярное
Евгения Евсеева
Деньги

«Газпромбанк» запустил платёжные терминалы с поддержкой Bluetooth для бесконтактной оплаты по принципу Apple Pay

Сколько терминалов её поддерживают — банк не уточняет.

Источник: «Московский комсомолец»
Источник: «Московский комсомолец»
  • Об этом «Газпромбанк» сообщил в своём Telegram-канале. Терминалы поддерживают инструмент бесконтактной оплаты «Волна», которую развивает Национальная система платёжных карт.
  • «Волна» работает через Bluetooth и позволяет оплачивать покупки смартфоном на iOS и Andoroid, поднося устройство к терминалу.
  • Система доступна на терминалах ПСБ, также её тестировали ВТБ, МКБ и «Синара».
  • Приложение «Газпромбанка» с функцией оплаты по технологии «Волна» появилось в App Store в декабре 2025 года. Его уже удалили.

#новости #газпромбанк

