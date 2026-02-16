«Газпромбанк» запустил платёжные терминалы с поддержкой Bluetooth для бесконтактной оплаты по принципу Apple Pay

Сколько терминалов её поддерживают — банк не уточняет.Источник: «Московский комсомолец»Об этом «Газпромбанк» сообщил в своём Telegram-канале. Терминалы поддерживают инструмент бесконтактной оплаты «Волна», которую развивает Национальная система платёжных карт.«Волна» работает через Bluetooth и позволяет оплачивать покупки смартфоном на iOS и Andoroid, поднося устройство к терминалу.Система доступна на терминалах ПСБ, также её тестировали ВТБ, МКБ и «Синара».Приложение «Газпромбанка» с функцией оплаты по технологии «Волна» появилось в App Store в декабре 2025 года. Его уже удалили.#новости #газпромбанк