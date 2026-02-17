Отчёт «Яндекса» за 2025 год: выручка выросла до 1,44 трлн рублей, скорректированная чистая прибыль — до 141,4 млрд рублей

Менеджмент планирует предложить совету директоров рассмотреть выплату дивидендов в размере 110 рублей на акцию. Источник: «Яндекс» «Яндекс» опубликовал финансовые результаты за четвёртый квартал и весь 2025 год. Общая выручка в четвёртом квартале выросла на 28% год к году и составила 436 млрд рублей. По итогам всего года размер выручки составил 1,44 трлн рублей — на 32% выше, чем в 2024-м.Скорректированная EBITDA (прибыль до вычета расходов по процентам, налогов, износа и амортизации) за год выросла на 49%, до 280,8 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль — на 40%, до 141 млрд рублей.Число «основного персонала» выросло на 2500 человек, до 31,5 тысячи сотрудников.Поисковые сервисы и ИИ (сегменты «Поиск и портал», «Сервисы объявлений», и «Устройства и “Алиса”») за 2025 год принесли 551,2 млрд рублей выручки (+10%). Доля на российском поисковом рынке выросла на 3 п.п., до 69,3%. Еженедельная аудитория «Алисы AI» — 19,0 млн человек. Число активных пользователей «умных» устройств достигло 19,3 млн в месяц.Городские сервисы («Электронная коммерция», «Райдтех», «Доставка» и другие O2O-сервисы) — 804,5 млрд рублей выручки за год (+36%). Большую её часть (465,3 млрд рублей) генерируют «Маркет», «Еда», «Деливери» и «Лавка». Общая выручка «Райдтеха» увеличилась на 25%, до 284,3 млрд рублей, в основном за счёт «Такси». Число поездок в «Драйве» выросло на 35%, в «Самокатах» — также на 35%.«Персональные сервисы» (структуру бизнес-группы в отчёте не приводят) — 214,3 млрд рублей выручки (+61%) за год: финансовые сервисы показали рост в 156%, до 85,9 млрд рублей. «Яндекс» впервые раскрыл оборот своего финтех-направления — 1,1 трлн рублей.Оборот прямых продаж билетов через «Афишу» и другие сервисы «Яндекса» вырос на 62%, до 46,6 млрд рублей. Число подписчиков «Плюса» увеличилось на 21%, до 47,5 млн человек. Аудитория «Музыки» составила 33,1 млн (+29%). Количество пользователей «Книг» в отчёте не привели.«Б2Б Тех» (Yandex Cloud, «Яндекс 360» и несколько других направлений) — 48,2 млрд рублей за год (+48%). Корпоративные ИИ-сервисы Yandex AI Studio увеличили выручку почти в два раза, до 2 млрд рублей. Пакетом «Яндекс 360» пользуются более 170 тысяч организаций. Аудитория «Телемоста» за год выросла в 3,5 раза и составила порядка 8 млн пользователей в месяц.Менеджмент «Яндекса» планирует вынести на рассмотрение совета директоров предложение по выплате дивидендов в размере 110 рублей на акцию — на 37,5% больше, чем предыдущая выплата.В 2026 году компания прогнозирует рост выручки примерно на 20% и скорректированную EBITDA на уровне 350 млрд рублей (+25%).#новости #яндекс #отчётность