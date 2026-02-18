Минэкономразвития предложило ускорить введение НДС на импорт через маркетплейсы — «Ведомости»

Минэкономразвития в ходе правительственной сессии по платформенной экономике предложило ускорить принятие новых правил трансграничной онлайн-торговли, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Поправки к Налоговому кодексу, которые предполагают введение НДС на импортируемые через маркетплейсы товары, в правительстве разрабатывают с осени 2025 года. Минфин предлагал поэтапно увеличивать ставку налога с 5% в 2027 году до 20% в 2030-м. Минпромторг настаивал на применении ставки в 22% с 2027 года.

Вопрос о введении НДС для зарубежных товаров на маркетплейсах даже был включён в повестку Госдумы. Но 17 февраля 2026 года спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил снять его с рассмотрения. По словам источников «Ведомостей», Володин заявил депутатам, что «без обращения правительства выносить такие решения неправильно».

В Минэкономразвития считают, что введение налога выравняет конкурентные условия для российских и иностранных производителей, а также позволит дополнительно пополнить бюджет, пояснил один из собеседников газеты.