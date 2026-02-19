Мексиканский финтех Plata бывших управленцев «Тинькофф» получил финальное одобрение, необходимое для полноценной банковской лицензии

Процедура заняла три года.Источник фото: Startup ResearcherОб этом сообщило Bloomberg со ссылкой на Plata. На февраль 2026 года у стартапа только один продукт — кредитные карты. Запросив лицензию, он обязался расширить линейку.Мексиканская юрфирма Legal Paradox оценила местный рынок необанков в $10 млрд. На нём работает свыше 170 компаний. 82,3% контролируют три.Авторы не называют их прямо, но приводят топ-3 в трёх категориях. Лидеры в них — Nubank, Mercado Pago и BBVA México.Plata числится в категории «Бросающих вызов» вместе с Nubank и Klar. Её охарактеризовали как «агрессора», так как она «удвоила оценку до $3,1 млрд за полгода». В качестве преимуществ у всей тройки указаны «блестящий» пользовательский опыт, низкие эксплуатационные издержки и гибкость.Mercado Pago и Nubank пока не получили лицензии в Мексике, пишет Bloomberg. Klar сможет работать как полноценный банк, когда закроет сделку по покупке банка Bineo, однако её ещё не одобрили регуляторы.Plata запустили в 2023 году бывшие топ-менеджеры «Тинькофф» Нери Толлардо, Александр Бро и Данил Анисимов. В феврале 2025 года Олег Тиньков рассказывал, что консультирует компанию и это «самый быстрорастущий финтех-стартап в Мексике».В октябре того же года стартап привлёк $250 млн при оценке в $3,1 млрд, а в декабре — $500 млн, но новую оценку не назвали. По данным Bloomberg, у сервиса 3 млн «активных пользователей».Артур ТомилкоИнвестиции26.06.2025Олег Тиньков и Майкл Калви рассказали, что выступили ранними инвесторами мексиканского финтех-стартапа Plata выходцев из «Тинькофф» На старте проекта они вместе с другими топ-менеджерами вложили суммарно $300 млн, сообщили предприниматели в интервью журналистке Елизавете Осетинской. #новости #plata