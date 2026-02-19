Мексиканский финтех Plata бывших управленцев «Тинькофф» получил финальное одобрение, необходимое для полноценной банковской лицензии

Олег Тиньков и Майкл Калви рассказали, что выступили ранними инвесторами мексиканского финтех-стартапа Plata выходцев из «Тинькофф»

На старте проекта они вместе с другими топ-менеджерами вложили суммарно $300 млн, сообщили предприниматели в интервью журналистке Елизавете Осетинской.