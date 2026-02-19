Популярное
Евгения Евсеева
Деньги

Производитель «Дав» и «Рексоны» купил за 2,52 млрд рублей российский бизнес косметической Avon

Сделку уже одобрила правкомиссия.

Источник: «Яндекс Маркет»
  • «Арнест Юнирусь» (бывший Unilever, теперь входит в группу «Арнест») станет владельцем российского бизнеса Avon, которая принадлежала бразильской Natura & Co, пишут «Ведомости». В январе 2026 года Natura&Co продала компанию американскому инвестфонду Regent LP — российские активы в сделку не вошли.
  • Покупку одобрила правительственная комиссия по иностранным инвестициям, рассказали в «Арнест Юнирусь». В неё вошли все производственные и операционные активы Avon в стране.
  • Сумма сделки — 2,52 млрд рублей. С учётом добровольного взноса за приобретение актива иностранной организации общие расходы составили $62 млн (4,7 млрд рублей по курсу ЦБ на 19 февраля 2026 года).
  • В 2022 году Avon заявляла о приостановке экспорта из России, но о полном уходе не сообщалось. По словам «Коммерсанта», весной 2023-го группа начала подготовку к продаже своего единственного в стране предприятия в подмосковном Наро-Фоминске, находящегося на балансе ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани» — управляющей структуры Avon в России. Компания планировала передать потенциальному покупателю и права на бренд Avon, но записанный кириллицей.
  • «Арнест» производит парфюмерно-косметическую и хозяйственно-бытовую продукцию в аэрозольной упаковке. Например, лак для волос под брендом «Прелесть», средства от насекомых «Дихлофос» и Picnic, антиперспиранты Deonica и другие. Арнест Юнирусь» — бренды «Дав», «Доместос», «Сиф», «Рексона» и другие.

