В МВД предложили ввести «период охлаждения» для снятия наличных в отделениях банков, если «клиент находится под воздействием мошенников»

Банки идею поддержали, хотя определить критерии, по которым можно выявить жертву, «трудно». Пленарная сессия Уральского форума «Кибербезопасность в финансах». Фото «Ъ» Новые инициативы по борьбе с мошенничеством банки, ЦБ и представители правительства обсуждали на форуме «Кибербезопасность в финансах», пишут «Ъ» и «Ведомости».Одна из мер, о которых шла речь, — ограничения на выдачу наличных в банковских отделениях. В частности, замглавы МВД Андрей Храпов предложил ввести «период охлаждения» для снятия наличных через кассы банков и ограничить сумму 50 тысячами рублей, «если есть подозрения, что клиент находится под воздействием мошенников».Однако, по его же словам, определить критерии, по которым можно выявить попавшего под влияние мошенников человека, «трудно». При этом представители банков поддержали саму идею, поскольку сейчас никаких ограничений на снятие наличных в отделениях нет, и жертва мошенников может получить всю сумму своих сбережений.Банки также предложили разработать механизм возврата денег жертвам мошенников со счетов дропперов. Сейчас есть два способа: судебное разбирательство, которое может длиться год и больше, а также сервис НСПК «Добрая воля», через который банки добровольно договариваются с дропперами о возврате денег.Но у последнего нет полноценных юридических оснований. Банки говорят, что им приходится брать на себя юридические риски при возврате денег. Например, в практике «Сбера» был случай, когда банк вернул жертве мошенников деньги через «Добрую волю», а в ответ дроппер «начал применять меры вплоть до привлечения финансового уполномоченного», чтобы вернуть себе эти средства. По данным НСПК, с момента запуска «Доброй воли» в 2023 году банки вернули клиентам больше 224 млн рублей, похищенных мошенниками.Представители Госдумы и Совфеда пообещали проработать вопрос легализации механизма возврата денег со счетов дропперов. Представитель ЦБ заявил, что тема требует «дополнительных обсуждений». #новости #банки