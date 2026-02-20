Популярное
Деньги

В МВД предложили ввести «период охлаждения» для снятия наличных в отделениях банков, если «клиент находится под воздействием мошенников»

Банки идею поддержали, хотя определить критерии, по которым можно выявить жертву, «трудно».

Пленарная сессия Уральского форума «Кибербезопасность в финансах». Фото «Ъ» 
  • Новые инициативы по борьбе с мошенничеством банки, ЦБ и представители правительства обсуждали на форуме «Кибербезопасность в финансах», пишут «Ъ» и «Ведомости».
  • Одна из мер, о которых шла речь, — ограничения на выдачу наличных в банковских отделениях. В частности, замглавы МВД Андрей Храпов предложил ввести «период охлаждения» для снятия наличных через кассы банков и ограничить сумму 50 тысячами рублей, «если есть подозрения, что клиент находится под воздействием мошенников».
  • Однако, по его же словам, определить критерии, по которым можно выявить попавшего под влияние мошенников человека, «трудно». При этом представители банков поддержали саму идею, поскольку сейчас никаких ограничений на снятие наличных в отделениях нет, и жертва мошенников может получить всю сумму своих сбережений.
  • Банки также предложили разработать механизм возврата денег жертвам мошенников со счетов дропперов. Сейчас есть два способа: судебное разбирательство, которое может длиться год и больше, а также сервис НСПК «Добрая воля», через который банки добровольно договариваются с дропперами о возврате денег.
  • Но у последнего нет полноценных юридических оснований. Банки говорят, что им приходится брать на себя юридические риски при возврате денег. Например, в практике «Сбера» был случай, когда банк вернул жертве мошенников деньги через «Добрую волю», а в ответ дроппер «начал применять меры вплоть до привлечения финансового уполномоченного», чтобы вернуть себе эти средства.
  • По данным НСПК, с момента запуска «Доброй воли» в 2023 году банки вернули клиентам больше 224 млн рублей, похищенных мошенниками.
  • Представители Госдумы и Совфеда пообещали проработать вопрос легализации механизма возврата денег со счетов дропперов. Представитель ЦБ заявил, что тема требует «дополнительных обсуждений».

