Верховный суд США признал незаконными «чрезвычайные» ввозные пошлины Трампа в отношении почти всех торговых партнёров страны

Американские индексы отреагировали ростом.Источник фото: CNNШесть судей из девяти заключили, что президент США Дональд Трамп превысил полномочия, когда ввёл «взаимные» тарифы в отношении 185 стран и территорий. Политик ссылался на закон о чрезвычайных экономических полномочиях от 1977 года и им же оперировал, анонсируя пошлины против КНР, Канады и Мексики. Ставки разнились в зависимости от страны. Например, для Китая их временно поднимали до 145%.Последний раз администрация Трампа отчитывалась об объёме собранных денег 14 декабря 2025 года. По оценкам экономистов Penn-Wharton Budget Model, сумма превышает $175 млрд. Обяжут ли США возвращать пошлины — неясно. Среди экономических последствий, на которые указали исследователи Йеля, — рост цен и сокращение американской экономики (Йельский университет признан в России нежелательным).Разбирательство основывалось на трёх отдельных исках — от производителя игрушек Learning Resources, юрфирмы Liberty Justice Center и группы 12 американских штатов. По данным источников CNN, Трамп назвал решение «позором» и сообщил о наличии запасного плана. О том, что правительство будет искать другие способы обосновать пошлины, предупреждали в администрации и ранее.Данные на 19:11 мск. Источник: CNNВ Минфине США указывали, что цель подобных мер — простимулировать внутреннее производство, увеличить поступления в бюджет и получить преимущество в переговорах. Но СМИ и аналитики опасались, что тарифы могут привести к очередному международному экономическому потрясению.Заблокировать «чрезвычайные» тарифы пытался Федеральный суд по вопросам международной торговли. Там отмечали, что их ввели, чтобы устранить торговый дисбаланс, и «чрезвычайных» вводных тут нет.А пошлины против КНР, Канады и Мексики сочли незаконными, потому что они не устраняли упомянутые в указе «угрозы». Это, в частности, противоправный оборот наркотиков и нелегальная миграция. Ссылаясь на закон от 1977 года, президент, по сути, избавился от необходимости получать одобрение Конгресса США.#новости