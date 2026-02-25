Сервис рынков предсказаний Kalshi впервые раскрыл случаи инсайдерской торговли на площадке — пользователей заблокировали и оштрафовали

За последний год компания открыла 200 расследований и заморозила «несколько» подозрительных аккаунтов.Источник: Gabby Jones / Bloomberg NewsKalshi рассказала в блоге, что будучи регулируемой платформой, не разрешает инсайдерскую торговлю. В качестве примера компания поделилась двумя такими случаями.В первом речь про бывшего кандидата в губернаторы Калифорнии, который поставил на себя — а потом опубликовал видео об этом. Kalshi обнаружила ролик, заморозила аккаунт, а после расследования — заблокировала его на пять лет и оштрафовала. По словам WSJ, речь о почти $2250, из них $2000 штрафа, остальное — суммы сделок.Во втором случае правила нарушил редактор YouTube-блогера, который делал ставки на рынках популярных стримеров видеосервиса. Системы Kalshi зафиксировали «аномалии» в торговле и получили сообщения от пользователей о необычной активности его аккаунта.Трейдера заблокировали на два года и взыскали более чем $20 тысяч (из них штрафы составили $15 тысяч). По словам газеты, речь идёт о члене команды блогера MrBeast. Представитель Beast Industries заявил, что компания запрещает сотрудникам делать ставки на рынках предсказаний, используя конфиденциальную информацию. Она начала собственное расследование.Эти штрафы — первые публично раскрытые дисциплинарные меры, о которых рассказала Kalshi, отмечает WSJ. Сервис уточнил, что передал все данные в Комиссию по торговле товарными фьючерсами США (CFTC, регулирует сервисы рынков предсказаний). Взысканные штрафы компания обещала передать некоммерческой организации, которая занимается просвещением пользователей о рынках деривативов.Таня БоброваДеньги21 феврГэмблинг или будущее: это рынки предсказаний, где ставят на всё — от экономических новостей до пришествия Христа и трафика на камерах CCTV Как они работают и чем отличаются от казино.#новости #kalshi