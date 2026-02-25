Популярное
Таня Боброва
Деньги

Сервис рынков предсказаний Kalshi впервые раскрыл случаи инсайдерской торговли на площадке — пользователей заблокировали и оштрафовали

За последний год компания открыла 200 расследований и заморозила «несколько» подозрительных аккаунтов.

Источник: Gabby Jones / Bloomberg News
  • Kalshi рассказала в блоге, что будучи регулируемой платформой, не разрешает инсайдерскую торговлю. В качестве примера компания поделилась двумя такими случаями.
  • В первом речь про бывшего кандидата в губернаторы Калифорнии, который поставил на себя — а потом опубликовал видео об этом. Kalshi обнаружила ролик, заморозила аккаунт, а после расследования — заблокировала его на пять лет и оштрафовала. По словам WSJ, речь о почти $2250, из них $2000 штрафа, остальное — суммы сделок.
  • Во втором случае правила нарушил редактор YouTube-блогера, который делал ставки на рынках популярных стримеров видеосервиса. Системы Kalshi зафиксировали «аномалии» в торговле и получили сообщения от пользователей о необычной активности его аккаунта.
  • Трейдера заблокировали на два года и взыскали более чем $20 тысяч (из них штрафы составили $15 тысяч). По словам газеты, речь идёт о члене команды блогера MrBeast. Представитель Beast Industries заявил, что компания запрещает сотрудникам делать ставки на рынках предсказаний, используя конфиденциальную информацию. Она начала собственное расследование.
  • Эти штрафы — первые публично раскрытые дисциплинарные меры, о которых рассказала Kalshi, отмечает WSJ. Сервис уточнил, что передал все данные в Комиссию по торговле товарными фьючерсами США (CFTC, регулирует сервисы рынков предсказаний). Взысканные штрафы компания обещала передать некоммерческой организации, которая занимается просвещением пользователей о рынках деривативов.
Гэмблинг или будущее: это рынки предсказаний, где ставят на всё — от экономических новостей до пришествия Христа и трафика на камерах CCTV

Как они работают и чем отличаются от казино.

Реклама Kalshi. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.wsj.com%2Ffinance%2Fprediction-market-kalshi-hits-2-billion-valuation-in-new-funding-round-2d0c8b4c&postId=2702001" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">WSJ</a>

