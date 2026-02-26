«Яндекс» снова возглавил рейтинг 30 самых дорогих российских интернет-компаний по версии Forbes

На втором месте Ozon, на третьем — Wildberries.Источник: скриншот vc.ru Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых дорогих в России интернет-компаний — это бизнес, который формирует выручку в интернете и не смог бы существовать без него. При подсчётах учитывали публичные данные, финансовые показатели, запрошенные у самих компаний, информацию о сделках с акциями и оценки аналитиков.Лидером, как и в 2023-м, 2024-м и 2025 году, стал «Яндекс». Его стоимость составила $24,3 млрд против $17,4 млрд в 2022 году, $10,2 млрд в 2023-м, $12,5 млрд в 2024-м и $16,4 млрд в 2025-м.На втором месте Ozon — его оценили в $13,4 млрд. Wildberries на третьем — $12,6 млрд. На четвёртой позиции разместился «Авито» ($5,5 млрд), на пятой — Cloud.ru ($3,1 млрд). Десятку замыкает HeadHunter ($1,8 млрд), двадцатку — «Астра» ($710 млн), а тридцатку — «Банки.ру» ($420 млн).Совокупная стоимость участников рейтинга увеличилась на 47% год к году — до $91 млрд (в 2025-м она была $59 млрд). Росту помогло «укрепление» рубля в 2025 году, оно дало около половины прироста оценки, отмечает издание. Больше всего за год выросла капитализация российских маркетплейсов — на 70%, до $28 млрд. Это — следствие растущей инфляции. #новости