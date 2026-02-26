Популярное
Таня Боброва
Деньги

ЦБ включил «Яндекс Банк» в список значимых на рынке платёжных услуг

Всего в нём 22 организации.

  • Внимание на это обратил «Интерфакс». Помимо «Яндекс Банка» в список включили «АК Барс», «Цифра банк», «ТКБ банк» и АБ «Россия», исключили — «Уральский банк реконструкции и развития».
  • Кроме них в реестре — «Ozon Банк», небанковская кредитная организация «Мобильная карта», «Почта банк», «Русский стандарт», банк «Санкт-Петербург», а также все системно значимые банки. Последних сейчас 12, в том числе ВТБ, «Альфа-банк», «Сбер», «Т-Банк».
  • Регулятор включает в список значимых на рынке платёжных услуг банки с учётом выпущенных кредитных и дебетовых карт, операций с ними, денежных переводов, действующих банкоматов, эквайринговых терминалов.
  • Системно значимые банки и признанные значимыми на рынке платёжных услуг должны были, например, добавить в приложения функцию для жалоб на мошенников. Их также обязали первыми предоставить своим клиентам возможность пользоваться цифровыми рублями.
Артур Томилко
Деньги
Банки «Яндекса», Ozon и Wildberries заняли 40% рынка электронных платежей — ЦБ

Три года назад их доля составляла 2%.

Фото РБК

#новости #цб

