В Госдуму внесли законопроект о страховании средств на электронных кошельках

Сейчас они законом не застрахованы. Источник: ТАССЗаконопроект предлагает распространить систему страхования вкладов на электронные денежные средства (ЭДС) — это, например, деньги на электронных кошельках и предоплаченных картах.Сейчас такие средства не застрахованы, так как хранятся на основании договора об оказании услуг по переводу ЭДС, а не договора банковского счёта, отмечается в пояснительной записке. Под страхование вкладов попадают средства физлиц на сумму до 1,4 млн рублей в одной организации, а также юрлиц из реестра малого и среднего бизнеса и других.Застраховать можно будет только средства на именных кошельках — то есть прошедших идентификацию. Анонимных кошельков это не коснётся. Под защиту также не попадут счета для предпринимательской деятельности.Предложение страховать средства на электронных кошельках выдвинул ЦБ в феврале 2025 года. Поводом для инициативы стал отзыв лицензии у «Qiwi Банка».В январе 2024 года Qiwi Plc закрыла сделку по продаже российских активов (АО «Киви») компании Fusion Factor Fintech в рассрочку. Сумма сделки с учётом дисконта за иностранное участие и «повышенной неопределённости из-за временных ограничений ЦБ» составила 23,75 млрд рублей.В феврале ЦБ отозвал лицензию у «Qiwi Банка», а после подал иск к организации. Суд по заявлению регулятора решил ликвидировать банк. В ЦБ объясняли, что принудительная ликвидация происходит, когда у кредитной организации отзывают лицензию, но признаков банкротства нет.Ликвидатором назначили Агентство по страхованию вкладов. Владельцы электронных кошельков могли подать заявление для включения в реестр требований кредиторов и получения денег.#новости