В App Store появилось приложение Kluch с функциями «Альфа-банка»

Банк призывает скачивать его как можно скорее.Предложение установить его появляется в приложении «Альфа-банка», убедился редактор vc.ru. Внимание на него обратили в том числе Wylsacom и «Трушеринг».Приложение замаскировано под сервис управления недвижимостью. В App Store приложение загружено в середине февраля 2026 года.Чтобы войти, нужно ввести номер телефона и секретный код от старого приложения. После этого банк вышлет SMS-код.Сам «Альфа-банк» выход новой версии банковского приложения публично не анонсировал.Истчоник: скриншот vc.ruВ апреле 2022 года «Альфа-банк» попал под блокирующие санкции США. Тогда же Apple удалила его приложение из App Store. После этого банк выпускает замаскированные iOS-приложения. В последний раз — декабре 2025 года. Сейчас оно недоступно.#новости #альфабанк