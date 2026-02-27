Популярное
Евгения Евсеева
Деньги

В App Store появилось приложение Kluch с функциями «Альфа-банка»

Банк призывает скачивать его как можно скорее.

  • Предложение установить его появляется в приложении «Альфа-банка», убедился редактор vc.ru. Внимание на него обратили в том числе Wylsacom и «Трушеринг».
  • Приложение замаскировано под сервис управления недвижимостью. В App Store приложение загружено в середине февраля 2026 года.
  • Чтобы войти, нужно ввести номер телефона и секретный код от старого приложения. После этого банк вышлет SMS-код.
  • Сам «Альфа-банк» выход новой версии банковского приложения публично не анонсировал.
Истчоник: скриншот vc.ru
Истчоник: скриншот vc.ru
  • В апреле 2022 года «Альфа-банк» попал под блокирующие санкции США. Тогда же Apple удалила его приложение из App Store. После этого банк выпускает замаскированные iOS-приложения. В последний раз — декабре 2025 года. Сейчас оно недоступно.

