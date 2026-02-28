OpenAI уволила сотрудника за инсайдерскую торговлю на рынках предсказаний — Wired

Его имя и детали сделок в компании не раскрыли.Источник: PolymarketСотрудник использовал конфиденциальную информацию для личной выгоды — о его увольнении в начале 2026 года сообщила гендиректор компании Фиджи Симо, пишет Wired, получившее доступ к внутренней переписке OpenAI.Работник делал прогнозы на разных платформах, включая Polymarket, отмечает издание. При этом его личность и детали сделок не раскрываются.Это не единичный случай инсайдерской торговли среди сотрудников OpenAI, считают аналитики компании Unusual Whales. С марта 2023 года они выявили более 70 подозрительных сделок, связанных с компанией, анализируя размеры ставок, возраст аккаунтов и их активность на рынках предсказаний.Например, осенью 2025-го 13 новых кошельков без истории торгов предсказали выход браузера от OpenAI — всего за несколько часов до релиза ChatGPT Atlas. Суммарно с этих аккаунтов поставили на правильный исход около $310 тысяч.В феврале 2026 года сервис рынков предсказаний Kalshi впервые раскрыл случаи инсайдерской торговли на площадке — пользователей заблокировали и оштрафовали. Компания также передала все данные в Комиссию по торговле товарными фьючерсами США.Таня БоброваДеньги21 феврГэмблинг или будущее: это рынки предсказаний, где ставят на всё — от экономических новостей до пришествия Христа и трафика на камерах CCTV Как они работают и чем отличаются от казино.#новости #openai #polymarket