Акции Pinterest выросли на 7% после новостей, что Elliott Investment Management инвестирует в компанию $1 млрд

Соцсеть направит средства на финансирование программы выкупа акций.Источник: Refinery29 / Pinterest Согласно с условиями, Elliott Investment Management купит конвертируемые старшие облигации Pinterest на $1 млрд со сроком погашения в 2031 году, пишет Bloomberg. Первоначальная цена конвертации составит $22,72 за акцию — премия к цене закрытия 2 марта 2026 года составляет 30%.Соцсеть использует средства для обратного выкупа акций — совет директоров одобрил программу на $3,5 млрд, уточняет WSJ. На фоне новостей акции Pinterest растут на 7,24% и к 20:26 мск стоят по $18,74 за штуку.С начала 2026 года акции упали примерно на 28%, отмечает Bloomberg. Компания получает почти всю выручку от рекламы и делает ставку на визуальный поиск, указывает агентство. Однако в 2025 году на компанию повлияли тарифы и сокращение рекламных расходов со стороны крупных ритейлеров. При этом конкуренция за рекламные бюджеты обостряется: OpenAI тестирует рекламу в ChatGPT, а Google — покупки в ИИ-поиске и Gemini.В январе 2026 года Pinterest объявила о сокращении до 15% штата (780 человек) для более активного развития ИИ-сервисов. Помимо инвестиций в ИИ компания также рассчитывает привлекать больше рекламодателей среди малого и среднего бизнеса и за рубежом, пишет WSJ.В феврале компания отчиталась за четвёртый квартал 2025-го: $1,32 млрд выручки (+14% год к году), $277 млн чистой прибыли. Аналитики ожидали лучших результатов, в итоге акции падали более чем на 20%.#новости #pinterest