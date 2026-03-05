«Обстановка спокойная, релоцироваться никто не планирует»: российский бизнес в ОАЭ рассказал о планах на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Пересказ материала «Ведомостей». Источник: Unsplash По данным министра экономики и туризма страны Абдуллы бин Тук Аль-Марри, на конец 2025 года в ОАЭ было зарегистрировано более 13,5 тысячи российских компаний. В основном — в сферах логистики, технологий, гостиничного бизнеса, розничной торговли, производства и широкого спектра услуг.В первые дни марта 2026-го обстановка в ОАЭ была «напряжённой»: компании закрывали офисы и переводили сотрудников на «удалёнку», биржи не работали до 4 марта.Но в целом в стране безопасно, говорит руководитель трейдинговой компании, работающей с российской продукцией. У большинства — высокое доверие к СМИ и правительству, а максимальная информированность создаёт ощущение спокойствия, добавляет владелица компании Braginskaya & Architects Марина Брагинская. Серьёзных сбоев в работе бизнес-инфраструктуры нет, всё функционирует штатно — кроме вопросов, требующих вовлечения людей, отмечают собеседники издания. «Например, у нас завис платёж на комплаенсе. Мы дали все документы в банк, но несколько дней банально некому нажать кнопку — людей нет в офисе», — говорит руководитель трейдинговой компании.Работу приостанавливают в моменты ракетных атак, а затем всё возвращается в «нормальное русло». Взаимодействие с клиентами не остановилось — продолжаются переговоры, согласования условий, внесение авансов, рассказывает основатель международного клуба девелоперов Developer Champions League Василий Фетисов.Планов по релокации никто не строит — все ждут нормализации обстановки в ОАЭ, говорят собеседники «Ведомостей». Бизнес уже несколько дней работает на «удалёнке» и, вероятно, продолжит так работать. Основной вопрос — как долго продлится конфликт. Если он будет не затяжным, никто не станет менять дислокацию, полагает декан Высшей школы экономики и бизнеса РЭУ им. Плеханова Дмитрий Завьялов.#новости