Wildberries привлёк 15,9 млрд рублей через дебютный выпуск облигаций

По мнению опрошенных «Ведомостями» экспертов, это выглядит как подготовка к выходу на биржу. Источник: Shutterstock Объединённая компания Wildberries и Russ — «РВБ» — провела первый выпуск облигаций серии КО-001 на 15,9 млрд рублей при изначальном лимите в 30 млрд рублей, пишут «Ведомости».Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей, таким образом, разместили 15,9 млн бумаг. Срок обращения — 180 дней с момента выпуска, состоявшегося 20 февраля 2026 года, то есть до августа 2026-го.Размещение проходило в формате закрытой подписки — бумаги продавали ограниченному кругу инвесторов. Потенциальные покупатели — «Совкомбанк» и его клиенты по брокерским договорам.Доход по облигациям рассчитывается по формуле — «ключевая ставка ЦБ за семь дней до даты выплаты плюс фиксированная надбавка в 2,75%». Облигации необеспеченные, конвертировать их в акции компании нельзя. В компании отметили, что объём привлечённых средств незначителен в рамках масштаба группы. Цель привлечения в Wildberries не раскрыли. С тем, что размер средств невелик, согласен и глава совета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты Алексей Фёдоров. По его мнению, размещение выглядит как «технический финансовый инструмент», который могли тестировать перед вероятным IPO.#новости #wildberries