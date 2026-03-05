Финтех-сервис Revolut подал заявку на банковскую лицензию в США

До этого компания планировала купить банк в стране, писала FT. Источник: ReutersОб этом сообщил сам Revolut. Он назвал это «важным этапом в стратегической экспансии компании в Северной Америке» на пути к цели стать «первой в мире по-настоящему глобальной банковской платформой».Лицензия позволит Revolut работать в 50 штатах и подключиться к системам денежных переводов — например, к Fedwire от Федеральной резервной системы США и к ACH. Также финтех-сервис сможет предлагать займы, кредитные карты и застрахованные на федеральном уровне вклады.Банк будет называться Revolut Bank US. Гендиректором в США компания назначила Четина Дюрансоя.В июле 2024 года сервис получил «предварительную» банковскую лицензию Великобритании. Годом позже источники FT говорили, что он всё ещё ожидает одобрения лицензии на потребкредитование от британских регуляторов. С полной лицензией Revolut станет полноценным онлайн-банком в стране.В июне 2025 года Bloomberg сообщило, что Revolut покупает небольшой аргентинский банк, который работает под брендом Cetelem, для развития в Латинской Америке. После этого сервис запустил банковские операции в Мексике.В том же месяце FT писала, что Revolut собирается купить недорогой банк в США — для более быстрого получения лицензии. По потом финтех-сервис передумал — и решил получить банковскую лицензию, узнала газета. Международный Revolut основали в 2014 году Николай Сторонский и Влад Яценко. В июне 2025-го Bloomberg писало, что у сервиса около 60 млн клиентов по всему миру. В июле источники FT говорили, что компания ведёт переговоры о привлечении $1 млрд за счёт выпуска новых и продажи части существующих акций при оценке в $65 млрд.#новости #revolut