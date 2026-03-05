Популярное
Евгения Евсеева
Деньги

Финтех-сервис Revolut подал заявку на банковскую лицензию в США

До этого компания планировала купить банк в стране, писала FT.

Источник: Reuters
  • Об этом сообщил сам Revolut. Он назвал это «важным этапом в стратегической экспансии компании в Северной Америке» на пути к цели стать «первой в мире по-настоящему глобальной банковской платформой».
  • Лицензия позволит Revolut работать в 50 штатах и подключиться к системам денежных переводов — например, к Fedwire от Федеральной резервной системы США и к ACH. Также финтех-сервис сможет предлагать займы, кредитные карты и застрахованные на федеральном уровне вклады.
  • Банк будет называться Revolut Bank US. Гендиректором в США компания назначила Четина Дюрансоя.

  • В июле 2024 года сервис получил «предварительную» банковскую лицензию Великобритании. Годом позже источники FT говорили, что он всё ещё ожидает одобрения лицензии на потребкредитование от британских регуляторов. С полной лицензией Revolut станет полноценным онлайн-банком в стране.

  • В июне 2025 года Bloomberg сообщило, что Revolut покупает небольшой аргентинский банк, который работает под брендом Cetelem, для развития в Латинской Америке. После этого сервис запустил банковские операции в Мексике.

  • В том же месяце FT писала, что Revolut собирается купить недорогой банк в США — для более быстрого получения лицензии. По потом финтех-сервис передумал — и решил получить банковскую лицензию, узнала газета.

  • Международный Revolut основали в 2014 году Николай Сторонский и Влад Яценко. В июне 2025-го Bloomberg писало, что у сервиса около 60 млн клиентов по всему миру. В июле источники FT говорили, что компания ведёт переговоры о привлечении $1 млрд за счёт выпуска новых и продажи части существующих акций при оценке в $65 млрд.

#новости #revolut

3 комментария