Финтех-сервис Revolut подал заявку на банковскую лицензию в США

Об этом сообщил сам Revolut. Он назвал это «важным этапом в стратегической экспансии компании в Северной Америке» на пути к цели стать «первой в мире по-настоящему глобальной банковской платформой».

Лицензия позволит Revolut работать в 50 штатах и подключиться к системам денежных переводов — например, к Fedwire от Федеральной резервной системы США и к ACH. Также финтех-сервис сможет предлагать займы, кредитные карты и застрахованные на федеральном уровне вклады.

Банк будет называться Revolut Bank US. Гендиректором в США компания назначила Четина Дюрансоя.

В июле 2024 года сервис получил «предварительную» банковскую лицензию Великобритании. Годом позже источники FT говорили, что он всё ещё ожидает одобрения лицензии на потребкредитование от британских регуляторов. С полной лицензией Revolut станет полноценным онлайн-банком в стране.

В июне 2025 года Bloomberg сообщило, что Revolut покупает небольшой аргентинский банк, который работает под брендом Cetelem, для развития в Латинской Америке. После этого сервис запустил банковские операции в Мексике.

В том же месяце FT писала, что Revolut собирается купить недорогой банк в США — для более быстрого получения лицензии. По потом финтех-сервис передумал — и решил получить банковскую лицензию, узнала газета.

