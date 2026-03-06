Whoosh отчитался за год: получил 12,5 млрд рублей выручки и 2,9 млрд рублей чистого убытка

В странах Латинской Америки — 1,8 млрд рублей выручки. Источник: WikimediaВыручка по итогам 2025 года упала на 13% год к году — до 12,5 млрд рублей. Отдельно выручку за четвёртый квартал компания не раскрыла.Чистый убыток — 2,9 млрд рублей. Для сравнения: в 2024 году у компании была чистая прибыль в 1,9 млрд рублей. Как объяснили в Whoosh, влияние оказали убытки по финансовым инструментам из-за укрепления рубля к юаню и высокая ключевая ставка ЦБ.EBITDA — прибыль до вычета расходов по процентам, налогов, износа и амортизации — 3,6 млрд рублей. Количество поездок сократилось на 4% год к году — до 19 млн.Международный бизнес компании при этом продемонстрировал рост. Выручка в странах Латинской Америки (Колумбия, Бразилия и Чили) за год выросла на 104% год к году и достигла 1,8 млрд рублей. Число поездок увеличилось на 22% — до 7,7 млн. #новости #whoosh #отчётности