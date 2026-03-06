ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 сентября 2026 года

Они действуют с 2022 года.Источник: Getty ImagesБанк России сохранил лимит суммы, которую можно снять с валютного счёта или вклада, открытых до 9 марта 2022 года: не более $10 тысяч или эквивалент в евро.Остальные деньги можно получить в рублях — в них же выдают валютные переводы без открытия счёта и через электронные кошельки. ЦБ также продлил ограничения для банков: им запрещено взимать комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.Юрлица-нерезиденты ещё полгода не смогут получить наличные доллары США, евро, фунты стерлингов и японские иены. По остальным валютам ограничений нет. Юрлица-резиденты могут получить эти валюты наличными только на командировки — «исходя из установленных законом нормативов».Предыдущее постановление действовало до 9 марта 2026 года.#новости #цб #валюта