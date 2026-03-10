Узбекистанский ИТ-холдинг Uzum привлёк $131,5 млн при оценке в $2,3 млрд

В августе 2025 года он оценивался в $1,5 млрд.Источник: UzumИнвесторы — инвестиционный фонд Омана, а также существующие акционеры: Tencent, VR Capital и FinSight Ventures, пишет TechCrunch.Привлечённые средства направят на развитие ключевых направлений бизнеса: электронной коммерции, цифрового банкинга, платежей и потребительского кредитования, пишет Forbes.В течение нескольких лет ИТ-холдинг планирует выйти на биржу, отметили в компании. Она рассматривает несколько площадок, в том числе биржи в США, Европе, на Ближнем Востоке и в Азии.Uzum запустили в 2022 году сооснователь «КупиКупон» Джасур Джумаев, Николай Селезнёв и партнёры. Холдинг развивает маркетплейс Uzum Market, экспресс-доставку Uzum Tezkor, банки KapitalBank и Uzum Bank, сервис рассрочки Uzum Nasiya, приложение для развития бизнеса Uzum Business и платформу для покупки автомобилей UzumAvto.По собственным данным компании, её сервисами ежемесячно пользуются 20 млн жителей Узбекистана. Выручка за 2025-й — $691 млн, чистая прибыль — $176 млн.Одним из ключевых драйверов экосистемы остаётся финтех: в 2025-м объём рассрочек и микрозаймов вырос в три раза и достиг $1,2 млрд. Количество карт Uzum Bank на базе Visa превысило 4 млн.В августе 2025 года холдинг привлёк $65,5 млн при оценке в $1,5 млрд. Раунд возглавили китайская Tencent и базирующийся в Лондоне и Нью-Йорке фонд VR Capital.#новости #uzum