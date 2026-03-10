Список 20 богатейших российских бизнесменов по версии Forbes возглавил глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов

Американский Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших людей мира.По подсчётам российского Forbes, в 2026 году в него вошли 155 российских миллиардеров. В 2025 году их было 146, в 2024-м — 125. Издание связывает рост в том числе с ослаблением доллара — за год рубль укрепился на 16%. На этом фоне совокупное состояние российских миллиардеров выросло до рекордных $696,5 млрд. Издание выбрало 20 самых богатых бизнесменов из России.Первое место занял председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов ($37 млрд), второе — президент «Интерроса» («Каталитик пипл», которым эта компания владеет вместе с «Т-Технологиями», в 2025 году купила доли в «Яндексе» и Selectel) Владимир Потанин ($29,7 млрд), третье — бывший президент «Лукойла» Вагит Алекперов ($29,5 млрд).На 11 и 12 местах у российского издания — основатели компании-разработчика мобильных игр Playrix Дмитрий и Игорь Бухманы* (по $13,6 млрд). В международном рейтинге они на 216 месте и представляют Израиль. Основатель Telegram Павел Дуров занял в глобальном рейтинге 623 строчку с оценкой состояния в $6,6 млрд, он представляет ОАЭ.В глобальном рейтинге также представлены: основательница Wildberries Татьяна Ким (444 место, $8,1 млрд), основатель Kismet Capital Group (совладелец «Авито») Иван Таврин (780 место, $5,4 млрд), совладелец DNS Дмитрий Алексеев (2481, $1,6 млрд). Сооснователь «Яндекса» и глава Nebius Group Аркадий Волож, который, по словам Bloomberg, отказался от российского гражданства, представляет Израиль (1325 место, $3,2 млрд).Как отмечает российский Forbes, из рейтинга 2026 года выбыли в том числе Денис Штенгелов (суд признал экстремистским «объединение, включающее Дениса и Николая Штенгеловых» и передал в доход государства бизнес KDV — владельца брендов Calve, «Яшкино» и «Кириешки») и Дмитрий Каменщик (бывший бенефициар аэропорта Домодедово, который сначала передали государству, а затем продали на торгах «дочке» Шереметьево).*Бухманам принадлежит доля в «Комитете», который управляет проектами vc.ru и DTF.#новости