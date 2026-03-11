Forbes снизил оценку состояния Павла Дурова с $17,1 млрд до $6,6 млрд на фоне падения оценки Telegram из-за проблем на ключевых рынках

В конце марта мессенджеру также предстоит погасить облигации на сумму около $1,1 млрд.Фото ReutersАмериканский Forbes снизил оценку состояния главы Telegram Павла Дурова до $6,6 млрд. В 2025-м оно оценивалось в $17,1 млрд.Максимальное значение издание фиксировало в 2021-м — $17,2 млрд. Тогда Telegram выпустил первые облигации, а инвесторы оценивали сервис в $30-35 млрд. В 2024-м в интервью FT Дуров также приводил оценку в $30 млрд.Сейчас опрошенные российским Forbes эксперты для оценки Telegram предлагают сравнить его с «ближайшим конкурентом» — американским мессенджером Snapchat. Сервисы сопоставимы по числу месячных пользователей — около 1 млрд. При этом выручка Snapchat по итогам 2025 года выросла до $5,9 млрд, а выручка Telegram, по прогнозу Дурова, должна составить $2 млрд. Snapchat за весь год показал убыток $460 млн, Telegram — $222 млн убытка за первое полугодие.Капитализация Snapchat за 2025 год упала в два раза, до $8,7 млрд. Этим можно объяснить и снижение оценки Telegram, полагает Forbes. Но на неё могли повлиять и другие факторы.В конце марта Telegram должен погасить выпущенные в 2021 году облигации. Дуров заранее выкупил часть бумаг, разместив в июне 2025 года новый выпуск облигаций на $1,7 млрд. Оставшаяся для погашения сумма — $1,1 млрд.Один из аналитиков по облигациям, с которым поговорило Forbes, предположил, что Дуров поделится с держателями облигаций акциями Telegram, но не через IPO, а напрямую. «Посмотрите на фонды, которые покупали второй выпуск — это BlackRock, Abu Dhabi, Mubadala и другие крупнейшие. Возможно, Дуров пообещал им акции Telegram», — заявил он.В вопросе потенциального IPO Telegram эксперты сходятся во мнении: в ближайшее время ждать его не стоит. «Мессенджер блокируют на ключевых рынках — это Россия и Иран, не лучшее время для IPO. По оценке ниже, чем Дуров заявлял, они размещаться не будут», — пояснил один из инвестбанкиров.#новости #дуров