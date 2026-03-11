YouTube в 2025 году обогнал по выручке Paramount, Warner Bros. и медиаподразделение Disney

Рекламная выручка YouTube в 2025 году достигла $40,4 млрд и впервые превзошла совокупную рекламную выручку Disney, NBC, Paramount и Warner Bros., которая составила $37,8 млрд, говорится в исследовании Moffett Nathanson.

Общая выручка YouTube составила примерно $62 млрд. Она также оказалась выше выручки медиа-подразделения Disney в $60,9 млрд, отмечает The Hollywood Reporter.

Аналитики называют YouTube «новым королём медиарынка» и оценивают сервис в $500-560 млрд — значительно выше традиционных медиакомпаний. Ближайший конкурент — Netflix с рыночной капитализацией в $409 млрд.

В Moffett Nathanson прогнозируют, что дальнейший рост YouTube обеспечит его положение как главного мирового видеохостинга, а также инвестиции в ИИ. Многие авторы уже используют нейросети для ускорения производства и снижения издержек — это позволяет выпускать контент с большей эффективностью.