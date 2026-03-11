Популярное
Таня Боброва
Деньги

Финтех-сервис Revolut получил полную банковскую лицензию в Великобритании после более чем года ожидания

У сервиса 13 млн клиентов в стране.

Источник: Revolut  
  • Revolut получил одобрение регулятора на завершение «фазы мобилизации» и запуск банка в Великобритании. Для существующих клиентов в ближайшее время ничего не поменяется — приложение и карты продолжат работать как обычно. После их переведут в Revolut Bank UK Ltd.
  • Банк сможет предлагать открытие счетов как банк с полной лицензией для розничных и корпоративных клиентов. Лицензия позволит компании предоставить полный спектр банковских услуг в стране, в том числе кредитные продукты и страхование депозитов по Financial Services Compensation Scheme, добавляет Bloomberg.
  • «Предварительную» банковскую лицензию, которая позволяет работать с ограничениями, финтех-сервис получил в Великобритании в 2024 году. Он добивался её с 2021-го. Bloomberg уточняет, что в этот период компания могла протестировать свои сервисы на небольшом количестве клиентов.
  • В октябре 2025-го источники FT говорили, что Великобритания приостановила выдачу полноценной лицензии из-за опасений, что компания не справится с рисками на фоне быстрого роста.
  • В январе 2026 года Revolut запустил полноценные банковские операции за пределами Европы — в Мексике. В марте — подал заявку на банковскую лицензию в США. Компания также получила разрешение на создание банка в Колумбии. В 2025-м Bloomberg писало, что Revolut покупает небольшой аргентинский банк, который работает под брендом Cetelem.
  • Международный Revolut основали в 2014 году Николай Сторонский и Влад Яценко. По собственным данным, всего у сервиса более 70 млн клиентов. В ноябре 2025 года он закрыл сделку по продаже акций сотрудников при оценке в $75 млрд.

#новости #revolut

8
20 комментариев