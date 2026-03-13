«Т-Банк» запустил переводы в рассрочку между физлицами

Получателю придёт вся сумма сразу, а отправитель сможет возвращать деньги частями в срок до двух лет без процентов, но с «фиксированной комиссией». Источник: «Т-Банк» На первом этапе услуга доступна держателям кредитных карт «Т-Банка», но в будущем её планируют масштабировать, рассказали в компании.Получать одобрение на рассрочку не нужно — опцию можно подключить перед отправкой денег или уже после перевода.Клиенты без подписок «Т-Банка» могут перевести в рассрочку до 50 тысяч рублей. Подписчики тарифа Pro — до 100 тысяч, подписчики Premium — до 150 тысяч рублей.Проценты за переводы в рассрочку не начисляются, но услуга предполагает «фиксированную комиссию», отметили в банке. Её размер отображается во время выбора срока возврата суммы.Например, при переводе 20 тысяч рублей в рассрочку на три месяца ежемесячная комиссия может составить 980 рублей, уточнили «Ведомостям» в компании. При рассрочке на шесть месяцев — 880 рублей, на девять месяцев — 780 рублей. #новости #тбанк