Артур Томилко
Деньги

«Т-Банк» запустил переводы в рассрочку между физлицами

Получателю придёт вся сумма сразу, а отправитель сможет возвращать деньги частями в срок до двух лет без процентов, но с «фиксированной комиссией».

Источник: «Т-Банк» 
Источник: «Т-Банк» 
  • На первом этапе услуга доступна держателям кредитных карт «Т-Банка», но в будущем её планируют масштабировать, рассказали в компании.
  • Получать одобрение на рассрочку не нужно — опцию можно подключить перед отправкой денег или уже после перевода.
  • Клиенты без подписок «Т-Банка» могут перевести в рассрочку до 50 тысяч рублей. Подписчики тарифа Pro — до 100 тысяч, подписчики Premium — до 150 тысяч рублей.
  • Проценты за переводы в рассрочку не начисляются, но услуга предполагает «фиксированную комиссию», отметили в банке. Её размер отображается во время выбора срока возврата суммы.
  • Например, при переводе 20 тысяч рублей в рассрочку на три месяца ежемесячная комиссия может составить 980 рублей, уточнили «Ведомостям» в компании. При рассрочке на шесть месяцев — 880 рублей, на девять месяцев — 780 рублей.

#новости #тбанк

