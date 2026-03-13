Кассация встала на сторону «Сбера» в споре с разработчиком платёжного сервиса PayQR и отменила решение о взыскании с банка 1,4 млрд рублей

Представитель разработчика обещал обжаловать решение в Верховном суде.Источник: vc.ruСуд по интеллектуальным правам встал на сторону «Сбера» в его споре с ФИТ — разработчиком PayQR, пишет РБК. Он посчитал, что используемые банком обозначения SberPay QR и «Плати QR» «не создают недопустимого сходства со знаками истца и применялись не как самостоятельные средства индивидуализации».Суд отменил постановление апелляции и оставил в силе решение первой инстанции. ФИТ собирается обжаловать решение в Верховном суде.PayQR подал иск к «Сберу» на 2,9 млрд рублей из-за «сходного» обозначения аналогичного сервиса в августе 2024 года, но Арбитражный суд Москвы отказал.В феврале 2026-го апелляционный суд занял противоположную позицию. Он бязал банк выплатить 1,445 млрд рублей компенсации и запретил ему использовать обозначения SberPay QR и «Плати QR» в пересекающихся видах деятельности, писал «Ъ». Исполнение решения приостановили до рассмотрения дела в кассации, отмечала газета.#новости #сбер