Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Оплата подписок
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Личный опыт
Разработка
Деньги
Инвестиции
Путешествия
Крипто
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Деньги

Кассация встала на сторону «Сбера» в споре с разработчиком платёжного сервиса PayQR и отменила решение о взыскании с банка 1,4 млрд рублей

Представитель разработчика обещал обжаловать решение в Верховном суде.

  • Суд по интеллектуальным правам встал на сторону «Сбера» в его споре с ФИТ — разработчиком PayQR, пишет РБК. Он посчитал, что используемые банком обозначения SberPay QR и «Плати QR» «не создают недопустимого сходства со знаками истца и применялись не как самостоятельные средства индивидуализации».
  • Суд отменил постановление апелляции и оставил в силе решение первой инстанции. ФИТ собирается обжаловать решение в Верховном суде.
  • PayQR подал иск к «Сберу» на 2,9 млрд рублей из-за «сходного» обозначения аналогичного сервиса в августе 2024 года, но Арбитражный суд Москвы отказал.
  • В феврале 2026-го апелляционный суд занял противоположную позицию. Он бязал банк выплатить 1,445 млрд рублей компенсации и запретил ему использовать обозначения SberPay QR и «Плати QR» в пересекающихся видах деятельности, писал «Ъ». Исполнение решения приостановили до рассмотрения дела в кассации, отмечала газета.

#новости #сбер

3
2
2
1
16 комментариев