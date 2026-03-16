Большинство аналитиков ожидает, что ЦБ седьмой раз подряд снизит ключевую ставку — до 15%

Заседание состоится 20 марта 2026 года. Источник: ТАССЦБ снизит ставку с 15,5% до 15%, считает большинство аналитиков и экономистов, опрошенных «Коммерсантом», РБК, «Ведомостями» и «РИА Новостями».Недельные данные по инфляции выглядят «благоприятно» и подтверждают, что январский всплеск роста цен под влиянием увеличения налогов носил временный характер, поясняет портфельный управляющий УК «Альфа-капитал» Андрей Золотов.На мартовском заседании ЦБ нужно будет учесть три фактора: планы Минфина изменить базовую цену нефти в бюджетном правиле, приостановку операций по этому правилу и анонсированную оптимизацию бюджетных расходов.Если ведомство снизит одновременно и цену нефти, и расходы бюджета, это не будет создавать проинфляционные риски, а значит не потребует реакции ЦБ. Если нет — придётся снизить и скорость снижения ставки.К снижению мотивирует и продолжающееся торможение экономики. По оценке Минэкономразвития, ВВП России в январе 2026 года сократился на 2,1% год к году, что стало первым годовым снижением с марта 2023-го. Ведомство объяснило результат стечением факторов, включая высокую базу 2025 года, меньшее число рабочих дней в январе и сильные холода, которые негативно повлияли на строительство.Учитывая слабую экономическую активность в начале 2026 года и траекторию инфляции заметно ниже февральского прогноза ЦБ на конец марта (6,3%), можно было бы подумать и о снижении «ключа» до 14,5%, говорит руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Однако до заседания могут выйти «значимые экономические данные», которые скажутся на решении.#новости #цб #ключеваяставка