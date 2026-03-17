Американский Forbes увеличил оценку состояния Аркадия Воложа до $4,4 млрд на фоне роста акций Nebius после сделки с Meta*

Весной 2025 года издание оценивало состояние предпринимателя в $1,2 млрд.Фото Reuters 16 марта 2026 года Nebius объявила о сделке с Meta* на $27 млрд. Она предполагает, что Nebius предоставит партнёру доступ к инфраструктуре для развития ИИ-моделей на сумму $12 млрд, а Meta* в течение пяти лет дополнительно закупит мощности ещё на $15 млрд.После сообщения о сделке акции Nebius за сутки выросли почти на 15% и на 13:23 мск торгуются по цене $129 за бумагу.На фоне роста акций американский Forbes также увеличил оценку состояния Воложа: за сутки — на $521 млн, до $4,4 млрд. С мая 2025-го оценка выросла больше чем в 3,5 раза.Nebius Group — это Yandex N.V., переименованная после закрытия сделки по продаже российского бизнеса «Яндекса» летом 2024 года. Она занимается созданием инфраструктуры для ИИ. Её глава — сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож.В октябре 2024 года Nasdaq возобновила торги акциями бывшей Nebius. А в начале 2025 года Nvidia инвестировала в компанию $2 млрд. Стороны сделки также договорились совместно развивать инфраструктуру искусственного интеллекта и строить центры обработки данных.В ноябре 2025 года Nebius заключила сделку по предоставлению ИИ-инфраструктуры Meta* на $3 млрд и сообщила о росте квартальной выручки на 355% год к году, до $146,1 млн. Компания спрогнозировала, что к концу 2026 года — с учётом текущих темпов роста — сможет выйти на годовую выручку в $7-9 млрд.Михаил ДудченкоAI30.11.2025Полный стек для вычислений, европейский офис и готовность строить под заказ: как Nebius Воложа закрепляется на рынке ИИ-инфраструктуры По итогам 2026 года компания рассчитывает выручить до $7-9 млрд, хотя за три квартала 2025 года получила всего $302,1 млн.*Meta признана в России экстремистской и запрещена. #новости #волож #nebius