Еврокомиссия разъяснила санкции против оказания россиянам платёжных услуг

В частности, запрет касается выпуска новых банковских карт и продления старых, но не применяется к владельцам европейского ВНЖ или ПМЖ.ЕС принял 19-й пакет санкций против России осенью 2025 года, среди них были новые ограничения криптовалютных и платёжных сервисов. 13 марта 2026 года Еврокомиссия разъяснила, как должны применяться эти санкции, обратило внимание РБК.Статья 5b (2) запретила предоставлять некоторые платёжные услуги и доступ к сервисам электронных денег россиянам, проживающим в России физлицам и созданным в стране юрлицам и организациям.Советник FTL Advisers Екатерина Дроздова разъяснила, что запрет касается выпуска новых карт и продления или замены старых, предоставления сервисов по приёму и обработке платежей, сервисов PISP, позволяющих совершать переводы напрямую со счёта.Запреты не касаются граждан и владельцев действующих ВНЖ или ПМЖ стран Евросоюза, Европейской экономической зоны и Швейцарии. Юрист Verba Legal Татьяна Зеленовская добавила, что под это исключение, как правило, подпадают и держатели долгосрочных виз типа D.При этом запрет на конкретные услуги не означает прекращение банковского обслуживания в целом, отмечает издание: он не обязывает европейских операторов закрывать существующие счета и расторгать договоры. Но на практике некоторым компаниям проще полностью прекратить обслуживание россиян или в соответствии со своими внутренними комплаенс-политиками, указывают юристы.