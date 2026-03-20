Таня Боброва
Минэкономразвития разработало проект о критериях блокировки работы самозанятых с заказчиками на цифровых платформах

Среди них — сотрудничество от полугода и выполнение работ для одного заказчика в течение более 160 часов в месяц.

  • Минэкономразвития разработало проект постановления правительства, которое обяжет цифровые платформы технически блокировать юрлицам и ИП возможность привлекать самозанятых при нарушении определённых критериев. С копией документа ознакомился Forbes.
  • Среди критериев — длительность сотрудничества более полугода и объём нагрузки более 160 часов в месяц. Если, например, ритейлер и исполнитель сотрудничают через платформу слишком долго и часто, самозанятый не сможет принять заказ от него, а сам магазин — назначить подрядчика. Ограничение будут действовать в течение двух календарных месяцев. В этот период самозанятый сможет сотрудничать с другими юрлицами.
  • Среди сфер, в которых предлагают ввести ограничения, — розничная и оптовая торговля, строительство, складское хозяйство, транспорт, курьерские услуги, общепит, образование и здравоохранение, ИТ-сфера, сельское хозяйство, уборка и обслуживание зданий.
  • По словам издания, проект в ближайшее время планируют разместить для общественных обсуждений. Ограничения предполагает принятый в 2025 году закон о платформенной экономике, уточняет Forbes. Он вступит в силу с 1 октября 2026 года.
  • В Минэкономразвития уточнили, что закон разрешает гибкие формы занятости, но вместе с тем существует риск подмены трудовых отношений гражданско-правовыми: проект о блокировке позволяет исключить злоупотребления.
